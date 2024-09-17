GSO’nun yeşil dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

GAZİANTEP

T.C. Ticaret Bakanlığının “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge” kapsamında; Gaziantep Sanayi Odası’nın uygulamaya aldığı Gaziantep Ayakkabı Kümesi üyesi firmalar için TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Eğitimi verildi.

Eğitim ile firmaların sürdürülebilir uygulamalarla buluşmaları, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan rekabetçi bir işletme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmeleri, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına yürüttükleri projelere katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda; Gaziantep Ayakkabı Kümesi üyesi firmalara yönelik verilen “TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Salınımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması” eğitiminde, ISO 14064 Belgelendirme Süreçleri, sera gazı emisyon sınırlamaları, sera gazı yönetiminde iyileştirmelere gidilmesi için belirlenecek yöntemler, raporlamanın nasıl yapıldığı, bu raporların hangi kriterlere göre düzenlendiği, sera gazı envanterinin doğrulanması ve onaylanması için gereken süreçler vb. konularla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

GSOMEM’de düzenlenen 3 günlük eğitim programının ardından katılımcı firma yetkililerine sertifika belgeleri takdim edildi.