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GTB, ‘Finansal Okuryazarlık’ eğitimi düzenledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ‘GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi’ kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerine yönelik “Finansal Okuryazarlık" eğitimi düzenledi. Eğitimde; ihracatta banka seçimi, finansal belgeler, finansal riskler, dış ticaretin finansmanı, kambiyo ve yaptırımlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Haber Merkezi
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GTB, ‘Finansal Okuryazarlık’ eğitimi düzenledi
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GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası gıda sektöründe iştigal eden üye işletmelerinin, bütçe yönetimi ve yatırım stratejilerine katkı sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla “Finansal Okuryazarlık" eğitimi gerçekleştirdi.

GTB yeni idari hizmet binasında düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Dış Ticaret Uzmanı Recep Heptaş, finansal okur yazarlığın, işletmelerin mali kararlarını daha bilinçli ve stratejik bir şekilde almalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Finansal okuryazarlığın işletmeler için karlılığı artırmayı, mali riskleri yönetmeyi ve sürdürülebilir bir büyümeyi mümkün kıldığına dikkat çeken Heptaş, ihracatçıların, döviz kurları, ticari finansman seçenekleri ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olduklarında, küresel pazarda daha etkin stratejiler geliştirebileceklerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen eğitim programında Dış Ticaret Uzmanı Recep Heptaş, dış ticaretin temel araçları, ihracatta banka seçiminde dikkat edilecek noktalar, bankaların aldığı komisyonlar, ihracatta karşılaşılabilecek finansal riskler ve finansal belgeler hakkında bilgiler verdi.

Heptaş, eğitimde ayrıca dış ticaretin finansmanı, yurtdışı teminat mektupları, kambiyo mevzuatı, ihracat bedellerinin tahsilatı ve ihracat işlemlerindeki sorumluluklarla ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin sonunda, eğitmen Heptaş, katılımcılardan gelen soruları yanıtlanarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulundu.

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