GTB’de Yeşil Dönüşüm Eğitimi düzenlendi

GAZİANTEP

AB yeşil mutabakatını oluşturan temel unsurların ele alındığı eğitimde, katılımcılara karbon temelli ekonomik büyüme yerine; temiz enerji odaklı büyümeyi hedefleyen mutabakatın küresel yol haritaları hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, dünyada yeni bir ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini başlatan yeşil dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak ve üye işletmelerinin bu alanda sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimseyerek, yeşil üretime geçişlerine katkı sunmak amacıyla 'Yeşil Dönüşüm Eğitimi’ gerçekleştirdi.

GTB ve GİZ tarafından PEP programı iş birliğinde yürütülen “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesi kapsamında tertiplenen eğitim programında, yeşil dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı.

GTB üyesi firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eğitimin açılışında konuşan eğitmen Okay Kayhanlı, yeşil mutabakatın ana hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'yı dünyanın ilk iklim nötr kıtası yapmak amacıyla uygulamaya alınan mutabakatın, 2030’a kadar karbon salımını 1990’a kıyasla yüzde 55 oranında azaltma, 2050’de ise karbon salımını sıfıra indirme hedefi taşıdığını kaydeden Kayhanlı, bu hedeflere ulaşabilmek için kademeli olarak yeni sektörel kriterler, vergiler ve iş modellerinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

AB Yeşil Mutabakatının sadece sınırda karbon vergisi anlamına gelmediğine işaret eden Kayhanlı, Avrupa Yeşil Mutabakatının; AB’nin iklimden enerjiye, sanayiden tarıma, ulaşımdan finansmana varan geniş bir yelpazedeki politikalarının yükseltilen iklim hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmesini hedeflediğini söyledi.

Eğitmen Kayhanlı yaklaşık 4 saat süren eğitimde, tarım ve gıda sanayinde faaliyet gösteren firma temsilcilerine, AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Tarladan Sofraya Stratejisi ve Almanya Tedarik Zinciri Yasası hakkında bilgiler aktardı.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde, katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlar yapıldı.

GTB ve GİZ iş birliğiyle gerçekleştirilen Yeşil Dönüşüm eğitim programının ikincisinin ocak ayı içerisinde yapılması planlanıyor.