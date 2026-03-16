GTO, 2 milyon 723 bin TL destek sağlanan meslek liselerindeki projeleri yerinde inceledi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin üretim ile teknoloji odaklı alanlara yönlendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek Liseleri projeleri kapsamında sağlanan 2 milyon 723 bin TL’lik destekle gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Av. Arb. Çağrı Solak ile birlikte proje desteği sağlanan meslek liselerinden Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (GATEM)’i ziyaret etti.

Başkan Aslantaş, öğrenciler tarafından geliştirilen proje ve uygulamaları titizlikle inceleyerek çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaşan Aslantaş, “Meslek liselerimizde ortaya konan üretim odaklı çalışmalar, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Gençlerimizin üretkenliğine ve potansiyeline güveniyoruz. Bu destekle onların yeteneklerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz. Bu tür projelerin yalnızca eğitim alanında değil, aynı zamanda bölgemizin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.