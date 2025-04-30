GTO Başkan Yardımcısı Özdurak: ABD’de oluşan tedarik boşluğunu Türkiye doldurabilir

GAZİANTEP

Taner Özdurak, konuşmasında ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimine değinerek, “ABD’de birçok ürün grubunda tedarik boşluğu oluşmuş durumda. İthalatçılar alternatif arayışında. Peki, bu tedarikçilerden biri neden Türkiye olmasın? Neden Gaziantep olmasın? Yüksek üretim kapasitemiz, esnek yapımız ve lojistik avantajlarımız var. Türkiye, bu dönemde alternatif tedarik merkezi olabilir. ABD’de oluşan tedarik boşluğunu Türkiye doldurabilir.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep gibi önemli üretim üslerinin bu süreçte ana aktör olabileceğini ekleyen Özdurak, şunları ekledi:

“Gaziantep gibi üretim üsleri, bu potansiyelin ana taşıyıcısıdır. Gerekli adımlar zamanında atılırsa, kriz kalıcı kazanıma dönüşebilir. ABD ithalatçılarının çeşitlendirme eğilimi dikkate alınarak; halı, tekstil, plastik, kimya gibi sektörlerde öne çıkma şansımız var. Özellikle hazır giyim ve ayakkabı-terlik sektörlerinde ciddi fırsatlar doğuyor. Ancak bazı ürün gruplarında uygulanan antidamping vergilerinin kaldırılması için de girişimlerde bulunmalıyız. Burada firmalarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum: Tedarik zincirindeki boşluklardan faydalanmak istiyorsak, standartlara tam uyum sağlamalıyız. Kaliteyi yükseltmeden, standartlara uyumlanmadan bu boşluklar kalıcı fırsata dönüşmez. Dünya rekabet ediyor, biz de kendimizi geliştirmeliyiz.”