GTO Başkanı Aslantaş: 2025 yılında daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz

KOCAELİ/EKONOMİ

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ‘’Küresel ekonomi ve dünya politikalarında yaşanan ani değişimleri en iyi şekilde okuyarak güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve sadece bugün değil, gelecekte de söz sahibi olabilmek için en uygun yolun yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak olduğunu hepimiz biliyoruz. 2024 yılını uğurlamaya hazırladığımız şu günlerde, iş dünyamız 2025 yılı hedeflerini belirleyerek çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, dünya genelinde güçlü bir sese sahip olmanın en temel yolu güçlü bir ekonomiden geçmektedir. Güçlü bir ekonominin yolu da çalışmak, üretmek ve üretilen mal ve hizmetin değerinde yurtiçi ve yurtdışı pazara kolaylıkla sunularak müşteriye ulaştırılmasıdır” şeklinde konuştu.

“Maliyetler artmaya devam ediyor”

Aslantaş,“Çatı birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da ifade ettiği üzere, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ve arttırılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Emek yoğun olan sektörler için maalesef ki rekabet gücünü kaybetme sorunu baş göstermektedir. Bu soruna zamanında müdahale edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bugün baktığımızda maliyetler maalesef artmaya devam ediyor. Bu durum hem üretimi hem de ihracatı olumsuz etkilemektedir. Rakipler rekabet güçlerini arttırırken, bu durum yerli üreticilerimizin elini zayıflatmakta ve rekabet etme gücünü azaltmaktadır” diye konuştu.

Bugün baktığımızda, tekstil ve hazır giyim sektörleri başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin acil olarak farklı konularda desteklenmesi gerekmektedir diyen Aslantaş, “Reel sektörün karşılaştığı finansmana kolay erişim sorunu ile ilgili olarak da çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yine bu noktada, ticari kredi faiz oranlarının ve vadelerinin sektörün beklentilerine uygun şekilde revize edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Aslantaş,“Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, ülkemizin ekonomik anlamda sesini kamuoyuna duyurmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ekonomisi güçlü olan bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz yapısal reform ve çalışmaların hayata geçirilmesiyle birlikte faaliyetlerimize hız kazandıracağız” dedi.