GTO Başkanı Aslantaş: İş dünyası olarak OVP'yi memnuniyetle karşılıyoruz

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili açıklama ve değerlendirme yaptı.

Aslantaş, konuya ilişkin şunları kaydetti: “İş Dünyası Olarak Orta Vadeli Program’ını (OVP) memnuniyetle Karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025 – 2027 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) iş dünyasının temsilcileri olan bizlerin temel beklentilerini karşılamaktadır. Programın içeriğinde yer alan enflasyonla mücadele etme, başarının sürdürebilir hale getirilmesi ve gelecek ile ilgili olumlu tahminlerin sıklığı bizleri oldukça memnun etmektedir. Ayrıca yapısal reformları kapsayan kritik adımların da atılmasıyla birlikte ülkemiz uluslararası arenada daha güçlü bir hale gelecek ve bu da iş dünyamızın yapacağı kıymetli girişimlerle birlikte ülkemizin marka değerinin daha da artmasına katkı sağlayacaktır.”