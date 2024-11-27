GTO Başkanı Aslantaş: Küresel ekonomik krize eşlik eden bölgesel savaşlar dünya geneline olumsuz yansıdı

Aylık faaliyetler ve yapılan çalışmalara değinilen toplantıda Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; “2024 yılının son aylarına geldiğimiz bu günlerde 2020 ve 2024 yıllarında savaş, salgın, deprem, kur atakları, yükselen enflasyon ve dış şoklar gibi birçok olaya tanıklık ettik. “

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; “Küresel ekonomik krize eşlik eden bölgesel savaşlar dünya genelinde fiyat istikrarına olumsuz yansıdı. Mevcut yaşanılan global şartların ve iç şokların bir yansıması olarak da ülkemizde de her alanda enflasyonist bir baskı oluştu. “dedi

Sürdürülebilirlik artık hem bireysel hem de iş hayatımız için temel prensip

Aslantaş “Finansmana erişimin hâlihazırda müteşebbisimizin en temel sıkıntısı olduğunu sahada da görüyoruz. “Sürdürülebilirlik” artık hem bireysel hem de iş hayatımız için temel prensip olarak görülmekte. Başta iktisadi hayatımız, dış ticaretimiz olmak üzere Dünya siyasetini, ticaretini belirleyen karar verici konumundaki ülkeleri izlemek zorundayız. Uzak Doğu’da Çin’in durumunu, Avrupa Birliği’ni, Almanya’yı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı, Orta Doğu’daki gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Bu gelişmeleri Gebze Ticaret Odası olarak yakından takip etmek mecburiyetindeyiz. “ dedi

Aslantaş, “Değişim trendlerini öngörememek, bunlara hazırlıklı olmamak, hatta değişimi yönlendirecek stratejileri uygulamada gecikmek, rekabette çok çok gerilerde kalmamızı kaçınılmaz kılar. Bu doğrultuda, Gebze Ticaret Odası olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte attığımız adımlarla, üyelerimizin ihtiyaçlarını düzenli olarak ölçebilir, bunları önceliklendirebilir bir vizyonla çalışmalar yapma, sahanın nabzını tutma ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeleri hayata geçirme çabasındayız.”