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GTO Başkanı Aslantaş: Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023” raporunda yer alan Oda Üyesi 78 firmayı kutladı.

Haber Merkezi
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GTO Başkanı Aslantaş: Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz
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EKONOMİ / KOCAELİ

TİM tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı Araştırma Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Açıklanan listede Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 78 firmamız yer alıyor. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak için hep birlikte çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, listede yer alan ve gurur kaynağımız ihracatçılarımızı, ülke ekonomisine, üretim ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, firma yöneticilerine ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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