GTO Başkanı Yıldırım: “İşletmelerimiz 2023’te de ayakta kalmaya çalışacak”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, “İşletmelerimiz 2022 yılında ayakta kalabilme mücadelesi verdi. Görünen o ki 2023’te de bu mücadele devam edecek” dedi. EKONOMİ Gazetesi’ne kentin 2022 yılını değerlendirerek 2023 öngörülerini paylaşan Yıldırım,

“2022 yılı bütün dünya için kötü bir yıldı. Hem küresel hem de ulusal bazda ortaya çıkan sorunlar tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Yüksek enflasyon ve girdi maliyetleri ne yazık ki maliyet tutturmamızı, fiyatlama yapmamızı zorlaştırdı. İşletmelerimiz 2022 yılında ayakta kalabilme mücadelesi verdi.

Küresel ekonominin enflasyon ile mücadelesi finansmana erişim zorluğu yaratırken, Rusya Ukrayna Savaşının yarattığı krizleri yönetmek zorunda kaldık ki görünen o ki 2023’te de bu mücadele devam edecek” diye konuştu.

GTO’ya kayıtlı yabancı üye sayısının 3 bin 831 olduğunu paylaşan Tuncay Yıldırım, kent istihdamının 2022 yılı 10. ayı itibariyle önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 40 bin artarak 578 bin 876 olduğunu kaydetti. Yıldırım, 578 bin kişiden 240 bininin OSB’de istihdam edildiğini, istihdamdaki artışın devam etmesi için işverenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Açılan şirket sayısı yüzde 16, kapanan yüzde 13 arttı”

Kentin sektörel açılan ve kapanan şirket sayılarını da paylaşan Tuncay Yıldırım, GTO Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 4 bin 45 yeni kayıt yapıldığını dile getirdi. 2021 yılında bu sayının 3 bin 540 olduğunu aktaran Yıldırım,

“Buna karşılık 2022 yılında kapanan firma sayısı da yüzde 13 arttı ve 926 olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise 792 firma kapanmıştı. Gaziantep sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Biliyorsunuz ki şehrimiz girişimci ruhuyla ön plana çıkıyor. Tüm zorlu şartlara rağmen üretmeyi, büyümeyi ve istihdam sağlamayı başaran bir kentiz. Bu özelliğimiz de haliyle verilere yansıyor” ifadelerini kullandı.

“Üretim, istihdam ve ihracatta ilerlemek durumundayız”

2023 yılı için “Zorlukların devam edeceği aşikar” diyen Yıldırım, tüm dünyanın ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Ülkemiz için de daha olumlu bir tablo çizebilmemiz için öncelikle küresel ekonomide rahatlama, düzelme görmemiz gerekiyor. Pandeminin etkileri maalesef sona ermiş değil. Ülkemizde herhangi bir kısıtlama olmasa dahi biliyorsunuz ki Çin’de pandemi kısıtlamaları devam ediyor. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenler de dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntıları devam ettiriyor. Enerji maliyetleri giderek artıyor.

Bu da maalesef tüm üretim maliyetlerini temelden etkileyen bir sebep. Elbette ülkemize özgü bazı sıkıntılar da yok değil fakat bizim gözümüz öncelikle küresel piyasada olmalı. Biz Gaziantep olarak bu süreci de en hafif zararla atlatmaya odaklıyız. Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı düşürmeden hatta daha da iyileştirerek ilerlemek durumundayız.”

“Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi, çalışmalarına başlayacak”

1 Ekim 2022’de gerçekleşen seçimlerden yeniden başkanlığa seçilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, 2023’te en önemli hedeflerinin üyelerinin önünü açmak, sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması için onların gür sesi, güçlü temsilcisi olmak olduğunu belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu yıl, bugüne kadar üyelerimizin ve kentimizin hizmetine sunduğumuz onlarca projenin sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Bir projeyi hayata geçirmekten çok onun devamlılığını sağlamayı çok daha değerli buluyorum. Biliyorsunuz bir Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurduk bünyemizde.

Ve bu merkezimizin çalışmaları neticesinde pek çok işletmemiz ilk ihracatını gerçekleştirdi, yeni pazarlara açılma şansı elde etti. 2023 yılı için de çalışmalarımızı hızlandırdık, ekibimizi güçlendirdik; şehrimize uzun yıllarca hizmet edebilecek hale getirdik. Aynı şekilde 2022’nin sonlarına doğru faaliyetlerine başladığımız Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) ve Uygulama Restoranımız BULLA’da çok başarılı işlere imza atılıyor.

Aynı şekilde GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ve GETHAM 2022 yılını çok başarılı bir şekilde kapattı. Kendi ayakları üzerinde durmalarının da dışında gün geçtikçe büyümelerini, alanlarını daha da genişletmelerini sağladık. Ayrıca 2023’te üyelerimizin Avrupa Yeşil Mutakabatına uyumu için hizmet verecek Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezimiz aktif olarak çalışmalarına başlayacak.”



2022’de kurulan şirketlerin sektörel dağılımı

Hizmet: 977

Perakende ve Toptan Ticaret: 977

İnşaat: 803

İmalat: 521

Tekstil: 434

Gıda Tarım ve Hayvancılık: 333

2022’de kapanan şirketlerin sektörel dağılımı

Hizmet: 277

Perakende ve Toptan Ticaret: 218

İnşaat: 141

İmalat: 119

Tekstil: 110

Gıda Tarım ve Hayvancılık: 61