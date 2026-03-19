GTO, Bayram Çöreği ile gelenekleri yaşattı

Gebze Ticaret Odası, şehrin sosyal ve kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dini bayramlar öncesinde önemli bir geleneği sürdürüyor. Bu çerçevede, Gebze’nin ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olan “Gebze Bayram Çöreği”, arefe günü vatandaşlarla buluşturuldu.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis ve Meslek Komite Üyeleri katıldı. Program kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nın yanı sıra Mevlana Kapalı Pazar Yeri ile Eskihisar’da vatandaşlara Gebze Bayram Çöreği ikram edilerek bayram öncesinde paylaşma ve dayanışma kültürü pekiştirildi.

Coğrafi işaretli ürünlerin şehirlerin kimliğini güçlendiren, yerel kalkınmayı destekleyen ve ekonomik değer oluşturan önemli unsurlar olduğunu belirten Aslantaş, “Coğrafi işaret tesciline sahip Gebze Bayram Çöreğimiz; yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda şehrimizin kültürel hafızasını ve üretim geleneğini yansıtan önemli bir değerdir. Bu mirasın korunması, yaygınlaştırılması ve ulusal ölçekte tanıtılması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz, Gebze Bayram Çöreği’nin bilinirliğini artırarak bölgemizin marka değerine katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.