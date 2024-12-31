GTO, Darıca'daki doğalgaz patlamasından sonra harekete geçti

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “GTO'nun günlük 100 binin üzerinde kişiye sıcak yemek verebilir kapasiteli Mobil Aşevini yemek dağıtımı için Darıca'ya gönderdik. GTO mobil aşevi halen doğalgaz kesintisinin yaşandığı mahallelerdeki vatandaşlara ve üyelerimize sıcak yemek dağıtımı yapacak ve aynı zamanda Darıca Nenehatun mahallesindeki aşevimizde de ikramımız olacaktır” dedi.

Konuyla ilgili açıklama da bulunan Başkan Aslantaş; “Öncelikle Darıca’mızda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gebze Ticaret Odası olarak bu zorlu günlerde Darıca’lı vatandaşlarımızın ve üyelerimizin yanında yer alarak sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Bu sıkıntılı süreçleri hep birlikte el ele vererek aşacağı” diye konuştu.