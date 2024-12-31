  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. GTO, Darıca'daki doğalgaz patlamasından sonra harekete geçti
Takip Et

GTO, Darıca'daki doğalgaz patlamasından sonra harekete geçti

Gebze Ticaret Odası, Darıca'da meydana gelen iki doğalgaz patlamasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için harekete geçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GTO, Darıca'daki doğalgaz patlamasından sonra harekete geçti
Takip Et

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “GTO'nun günlük 100 binin üzerinde kişiye sıcak yemek verebilir kapasiteli Mobil Aşevini yemek dağıtımı için Darıca'ya gönderdik. GTO mobil aşevi halen doğalgaz kesintisinin yaşandığı mahallelerdeki vatandaşlara ve üyelerimize sıcak yemek dağıtımı yapacak ve aynı zamanda Darıca Nenehatun mahallesindeki aşevimizde de ikramımız olacaktır” dedi.

 

Konuyla ilgili açıklama da bulunan Başkan Aslantaş; “Öncelikle Darıca’mızda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gebze Ticaret Odası olarak bu zorlu günlerde Darıca’lı vatandaşlarımızın ve üyelerimizin yanında yer alarak sıcak yemek desteğinde bulunacağız. Bu sıkıntılı süreçleri hep birlikte el ele vererek aşacağı” diye konuştu.

Şehirler
GOSB Teknopark Firması EXAR, Big Bang 2024’te AR/VR çözümleriyle büyük ödüller kazandı
GOSB Teknopark Firması EXAR, Big Bang 2024’te AR/VR çözümleriyle büyük ödüller kazandı
“Konya, ihracatta yeni bir rekora hazırlanıyor”
“Konya, ihracatta yeni bir rekora hazırlanıyor”
Arkas Line rotasını Hindistan’a çevirdi
Arkas Line rotasını Hindistan’a çevirdi
Dikili TDİOSB’nin altyapısı 2025’in son çeyreğinde hazır
Dikili TDİOSB’nin altyapısı 2025’in son çeyreğinde hazır
Eskişehir OSB 2030 hedeflerine koşuyor
Eskişehir OSB 2030 hedeflerine koşuyor
MTOSB gelişimini yeni yılda sürdürecek
MTOSB gelişimini yeni yılda sürdürecek