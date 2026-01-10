GTO, gazetecilerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir araya geldi

Kocaeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda, bölgede görev yapan basın mensupları bir araya geldi. Programa; Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Erol Polat ve basın mensupları katıldı.

Programda, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ile Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Erol Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü kapsamında basına verilen destekten dolayı Gebze Ticaret Odası’na ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, gazetecilerin özverili çalışmalarının toplumsal hayat açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamu yararına yürütülen onurlu bir görev olduğunun altını çizen Aslantaş, “Bölgemizin gelişimi ve toplumsal farkındalık adına basının desteği çok kıymetli. Meslek ilkeleri ve etik değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.