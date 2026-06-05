GTO, "Geleceğin Cesur Kadın Girişimcileri" projesinde jüri değerlendirmesi tamamlandı

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen projeler, Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Jüri heyetinde Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel'in yanı sıra ilgili meslek komitesi üyeleri ile kadın girişimci kurulu üyelerinden ; Alev Bilgili, Hatice Uludağ ve Leyla Toltar yer aldı.



Projeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda, ticarileşme ve büyüme potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, projelerin yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, doğru yönlendirme ve destek mekanizmalarıyla girişime ve startupa dönüşebilecek potansiyel taşıdığı ifade edildi. Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen yenilikçi fikirlerin, iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.



Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmaları ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim açısından değer taşıyor. Gençlerin fikirlerini projeye, projelerini ise girişime dönüştürebilecekleri ortamların oluşturulması gerekiyor" dedi.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, teknoloji odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi ve gençlerin startup ekosistemine kazandırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirten Aslantaş, "Gebze Ticaret Odası geleceğin girişimcilerini bugünden iş dünyasıyla buluşturan projelere öncülük etmeyi sürdürecek" diye konuştu.