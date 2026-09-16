GTO ile QuickCarbon arasında yeşil dönüşüm protokolü imzalandı

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Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Enerjisa Üretim’in markası QuickCarbon arasında, GTO üyelerinin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik süreçlerini desteklemeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Enerjisa Üretim QuickCarbon Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynep Durak’ın katılımıyla imzalandı.

İş birliği kapsamında Gebze Ticaret Odası üyeleri, kurumsal ve ürün bazlı çevresel etkilerin ölçülmesi, raporlanması ve yönetilmesine yönelik hizmetlerden özel indirim avantajıyla yararlanabilecek. Protokol kapsamında üyelere; kurumsal karbon ayak izi yazılımı ve danışmanlığı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) yazılımı ve danışmanlığı, ürün karbon ayak izi yazılımı ve danışmanlığı, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) danışmanlığı ile su ayak izi danışmanlığı hizmetleri sunulacak.

İmzalanan protokolle, GTO üyelerinin karbon emisyonlarını doğru ve ölçülebilir veriler üzerinden belirlemeleri, raporlamaları ve emisyon azaltımına yönelik yol haritaları oluşturmaları desteklenecek. İş birliğinin, işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına, yeşil dönüşüm süreçlerini daha etkin yönetmelerine ve değişen ulusal ve uluslararası pazar koşullarına uyum sağlamalarına katkı sunması hedefleniyor.

“Üyelerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine uyumunu destekleyeceğiz”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Üyelerimizin karbon ve su ayak izlerini ölçmelerine, raporlamalarına ve azaltım hedeflerini belirlemelerine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğini hayata geçirdik. Bu protokol sayesinde üyelerimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarında ihtiyaç duydukları yazılım ve danışmanlık hizmetlerine özel avantajlarla erişebilecek. İşletmelerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını destekleyen çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.