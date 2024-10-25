GTO inşaat sektörünün sorunlarını masaya yatırdı: ‘Çözüm odaklı bir yol haritası bekliyoruz’

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Sektörden gelen geri bildirimlerle çimento fiyatları, depremde hasar gören binalar için emsal artışı gibi konuları gündeme getirdiklerini ve bu konuların çözüme kavuşturulduğunu söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Her şeyden önce yapılan işi takdir etmek gerek. Çimento fiyatları sorununu üyelerimizin geri bildirimiyle gündeme getirdik ve %5-10 da olsa fiyatlarda düşüş gördük. Aynı şekilde deprem sonrası yıkılan, ağır ve orta hasarlı binalar için %20 emsal artışı ve ilave 2 kat talebimizi de ilettik ve ne mutlu ki bu konu da çözüme kavuşturuldu. İlgili belediyelerimize ve emeği geçen herkese çözüm için teşekkürü borç biliyorum.” dedi.

Yıldırım: İnşaat sektörünün sorunları görmezden gelinemez

Yıldırım, 6 bin üyenin temsilcisi 7 Meslek Komitesi ile bir araya gelerek inşaat sektörünün sorunları konuştuklarını ve günün sonunda konuşulan konuların aslında toplumun ortak sorunu olduğunu söyledi.

Deprem felaketinden sonra inşaat sektörünün sesine kulak verilmesi ve taleplerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, sektörün taleplerini şu şekilde sıraladı:

Yerinde dönüşüm ve sürdürülebilir yapı stoku

Deprem bu ülkenin gerçeği… Yerinde dönüşümün kapsamı genişletilmeli ve tüm binalar için analizler yapılarak riskli ve standartlara uygun yapılmadığı tespit edilen binaların da emsal artışı ve kat artışı hakkından istifade etmesi sağlanmalı. Bu binaların da yerinde dönüştürülerek depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Üstelik bu binaların altyapısı hazır olduğundan yerel yönetimlere de ekstra bir yük gelmeyecek. Bununla birlikte Yerinde Dönüşüm Programındaki destekler mevcut ekonomik konjonktür ve maliyetler göz önünde bulundurularak artırılmalıdır. 750 bin TL hibe ve 750 bin TL olan destek miktarı da artırılmalıdır.

Kaliteli ve güvenli yapı stoku oluşturarak bunu sürdürülebilir kılabilmek için ilk şart elbette işi ehil insanları yapması. Bu noktada müteaahhit olma şatları hem de sorumluluk alan ve sürelerinin belirlenmesi amacıyla müteahhitlik yasası oluşturulmalı. Bununla birlikte; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturularak bir birim, iskânı alınan binaların her 2 yılda bir denetlenmesi ve yapının herhangi bir hasara veya statiğini bozacak eylemler geçirip geçirmediğinin kontrolü yapmalı.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmeli

Ülkemiz yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde oldukça başarılı bir konumda. Bir ihracat kenti olan Gaziantep maalesef bu hizmet ihracatı pastasından yeterince pay alamıyor. Bu konuda yerel müteahhitlerimiz pazar araştırması, pazara girme konusunda bilinçlendirme ve eğitim gibi alanlarda desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetinin kurumsal bir yapıya kavuşması inşaat sektörünün hareketlenmesi ve ülkeye döviz girişi sağlanması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Arsaların ulaşılabilirliği maliyetleri düşürecektir

Bilindiği gibi inşaat sektörünün en büyük maliyet kalemini arsa oluşturmaktadır. Bu noktada Belediyelerin arsa satışları yanında arsaları gelir paylaşımı ve kat karşılığı gibi modellerle de sektörün kullanımına sunması arsaların ulaşılabilirliğini ve yapı stokunun artmasını destekleyecektir.