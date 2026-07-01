GTO, iş insanlarını kalp sağlığı konusunda bilinçlendirdi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ve iş dünyasının sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği "İş Hayatında Kalp Sağlığı" söyleşisinde, kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'i ağırladı. Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; iş insanları, oda üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören söyleşide, modern iş yaşamının kalp sağlığı üzerindeki etkileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

“Sağlığını kaybeden bir insanın sahip olduğu hiçbir başarının anlamı kalmıyor”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, iş dünyasının yalnızca ekonomik başarıya değil, insan sağlığını önceleyen bir bakış açısına da ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yoğun çalışma temposu, stres, zaman baskısı ve hareketsiz yaşamın iş hayatının kaçınılmaz gerçekleri arasında yer aldığını ifade eden Aslantaş, "Üretim, yatırım ve büyüme hedefleri elbette büyük önem taşıyor. Ancak bütün bunların temelinde sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum yer alıyor. Sağlığını kaybeden bir insanın sahip olduğu hiçbir başarının anlamı kalmıyor. İş hayatında verimliliğin, sürdürülebilir başarının ve güçlü ekonominin en önemli unsurlarından biri, çalışanların ve iş insanlarının sağlığını koruyabilmesidir" şeklinde konuştu.

Gebze Ticaret Odası olarak yalnızca ticareti geliştiren bir kurum olmayı değil, üyelerinin yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal sorumluluk odaklı projeler üretmeyi de önemsediklerini belirten Aslantaş, eğitimlerden seminerlere, girişimcilik programlarından toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda üyelere yönelik faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

Programın konuğu Prof. Dr. Bingür Sönmez ise sunumunda; kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri, iş yaşamında stres yönetimi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, uyku düzeni ve erken teşhisin önemi hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Katılımcılarla güncel bilimsel verileri paylaşan Prof. Dr. Sönmez, kalp sağlığının korunmasında yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekerken, özellikle yoğun iş temposuna sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.