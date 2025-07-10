GTO, İSO İkinci 500 Listesine 45 Firma Taşıdı

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” listesinde yer alan GTO üyesi 45 firmayı kutladı.

Bu başarı, yalnızca bir listeye girmenin ötesinde; bölgesel kalkınmanın, sanayi kültürünün ve sürdürülebilir büyümenin somut bir göstergesi olarak değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze’nin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve ihracat vizyonu, Türkiye’nin küresel rekabet gücüne katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizdi.

“GTO Üyeleri Türkiye sanayisinin geleceğini inşa ediyor”

Aslantaş, “Listede yer alan 45 firmamız, yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi altyapısını inşa eden yapılardır. Bölgemiz, Türkiye'nin teknoloji odaklı üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bizler Gebze Ticaret Odası olarak, yalnızca bu başarıyı kutlamakla kalmıyor, bu başarıların devamlılığı için üyelerimizin her zaman yanında duruyoruz. İhracatın, üretimin ve katma değerli büyümenin destekçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” iadelerini kullandı.

“İhracat, sadece ekonomik bir faaliyet değil, kalkınmanın da temel taşıdır”

Gebze Ticaret Odası olarak ihracatın, sadece ekonomik bir faaliyet değil; bilgiye, teknolojiye ve vizyona dayalı kalkınmanın temel taşı olduğuna dikkat çekiliyor. Aslantaş, "İhracat, sadece ekonomik bir faaliyet değil; bilgiye, teknolojiye ve vizyona dayalı kalkınmanın da temel taşıdır" şeklinde konuştu.



