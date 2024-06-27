GTO Meclisi’nden ortak açıklama: Gaziantep destek bekliyor, kendi göbeğini kendi kesmek istemiyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Başkanı Tuncay Yıldırım, fahiş fiyatlar başlığı altında yapılan spekülatif açıklamaların esnafa zarar verdiğini söyledi. Zor şartlar altında iş yapmaya çalışan Gaziantep iş dünyasının sorunlarına çözüm isteyen Yıldırım, “Antep Fıstığı’na desteği de, deprem desteklerinin tümünü de istiyoruz” dedi.

GTO Meclisi öncesinde yaptığı açıklamayla yerel yönetimlere ve hükümete seslenen Yıldırım, Suriyeli göçmenlerin 13 yıldır misafir adı altında kentte bulunduğunu, bu durumun artık kangrene dönüşen birçok soruna sebep olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Şu an Gaziantep ticari hayatının temsilcileri olarak karşınızdayız. 36 bin tacir ve tüccar tarafından seçilmiş kişileriz. Onların yereldeki ulusaldaki gözü kulağı olarak sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Suriyeliler 13 yıldır geçici göçmen olarak bu kentte, 13 yıllık misafirlik olmaz. Bazı sektörlerde elde ettikleri üstünlük sonucu haksız rekabet aldı başını gidiyor. Ayakkabı sektörü bunların başında. Olay vahim boyutta. Göç, pandemi, savaş derken ardından deprem yaşadık. Reel sektörde tedarik zinciri bozuldu, Islahiye ve Nurdağı dışında deprem desteği alamadık. Tüm vatandaşların alım gücü düştü, gelir dağılımı bozuldu. Şimdi de spekülatif açıklamalarla esnaf hedef haline getiriliyor. Bırakın herkes işini yapsın” diyerek yerel yönetime çağrıda bulundu.

Yerel yönetimlerin kentte son zamanlarda açtığı uygun fiyatlı lokantalara değinen Yıldırım, “Yerel yönetimler halk için aksiyon alırken üzülerek ifade ediyoruz ki yeme içme mekanları açmak , kurbanlık, baklava fıstık fiyatlarında spekülatif açıklamalar yapmak kısa vadede iyi gibi görünür. Uzun vadede farklı sorunlara yol açar. Kamu ile rekabet edemeyen işletmeler istihdam azaltmak zorunda kalacaktır. Türkiye çapında bazı belediyeler 4 kap yemek 40 lira diye açıklama yapıyorlar. 4 kap yemek kar bırakıyorsa buyursun bu belediye başkanlarımız kendi restoranlarını açsınlar bizde destek olalım. Kapalı komünist sisteme geçtik bizim mi haberimiz yok” şeklinde konuştu.

“Kamuya ucuz arsa verilsin konut sorununu çözelim çağrısı yapan” Yıldırım, Karadeniz fındığına verilen desteğin neden Antep Fıstığı için verilmediğini sordu. Yıldırım, Gaziantep’in artık kendi göbeğini kesen şehir olmak istemediğini, destek beklediğini vurguladı.