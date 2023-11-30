GTO, Merkez Bankası’nın faiz kararını destekledi

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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen ve başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere Gaziantepli üst düzey isimlerin ağırlandığı organizasyona değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Ankara’da şehrimiz için çok önemli bir organizasyon düzenledik. ‘Gazi şehir için Ankara’dayız’ sloganıyla Gaziantepli ve Gaziantep ile bağı olan üst düzey isimleri Ankara’da bir araya getirerek şehrimizin ve sektörlerimizin sorun ve beklentilerini konuştuk. Bu anlamda başarılı çalışmaları ve organizasyonumuza yaptığı liderlik dolayısıyla başta Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım’a, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, sektörlerin nabzını ölçerek raporun hazırlanmasında katkı sağlayan Meslek Komitelerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Büyük bir aile olarak şehrimiz ve ülkemiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yıldırım: Ekonomi yönetiminin uyumundan oldukça memnunuz

GTO’nun kasım ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendirmek üzere kürsüye gelen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise ekonomi yönetiminin uyumlu çalışmasından oldukça memnun olduklarını belirterek, “Biraz geç kalınmış olsa da yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ekonominin yeniden dengelenmesine yönelik politikalar uygulanmaya başlandı. Ankara’da düzenlediğimiz toplantıda Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek uygulanan politikalar hakkında bize detaylı bir sunum yaptı. Sunumda da çok net fark ettik ki Sayın Şimşek’in kararlılığı, konjonktüre hakimiyeti, uygulamaları takdire şayan… Umarım alınan önlemler en kısa sürede bize de yansır ve bu süreci en az zararla atlatırız. Sayın Şimşek ayrıca sıkılaşmanın devam edeceğinin de altını çizdi. Ki zaten bunu Merkez Bankasının perşembe günkü faiz kararında da net bir şekilde gördük. Kısaca Merkez Bankası ‘Ben gereğini yapıyorum yapmaya da devam edeceğim’ dedi. Ekonomi politikaları ancak Hazine ve Maliye ile Merkez Bankası uyumlu davrandığında işlerlik kazanıyor. Piyasaya güven verilebiliyor ve enflasyonla mücadele konusunda kapsayıcı tedbirler uygulanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin tek başına Merkez Bankasına bırakılacak kadar basit olmadığını da söyleyen Yıldırım, “Bütçe disiplini, kamu harcamalarına fren, verimsiz yatırımlara dur demedikçe Merkez’in faiz silahı yeterli olmayacaktır. Onun için belki toplum olarak biraz daha acı çekeceğiz ama Hafize Gaye Erkan’ın cesaretini, tüm ekonomi yönetiminden de bekliyoruz.” diye ekledi.

Yıldırım: Firmalarımız bilgi güvenliğine ne kadar önem veriyor?

Toplantıda yaptığı konuşmada 5 Aralık Salı günü Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilecek “Dijital Dünyada Bilgi Güvenliği Semineri”de de değinen Başkan Yıldırım, “Firmalarımız bilgi güvenliğine ne kadar önem veriyor? Ben bu konuda çok emin değilim… Giderek dijitalleşen dünyada hemen hemen her bilgiye çok çok hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Fakat bunu yaparken verilerimizin, bilgilerimizin güven altında olup olmadığında emin değiliz. Pek çok firmanın siber saldırıya uğradığını, önemli bilgilerinin ele geçirildiğini, sistemlerinin işleyemez hale getirildiğini sık sık görüyoruz. İşlerimizin yürütürken belki de bilgi güvenliğini göz ardı ediyoruz. Fakat bilgi güvenliği artık tüm bireyler ve işletmeler için öncelik olmalı. Biz de Gaziantep Ticaret Odası olarak bu konuda farkındalık yaratmak için Teknoloji Yazarı, Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun özel oturum konuğu olduğu önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Bu vesileyle de herkesi 5 Aralık Salı günü GTO’ya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.