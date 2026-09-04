GTO, TABA-AmCham Destek Ofisi’ni hizmete açtı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası ile TABA-AmCham (American Chamber of Commerce in Türkiye) iş birliğinde hayata geçirilen TABA-AmCham Destek Ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gebze iş dünyasının uluslararası pazarlara açılmasını ve yeni ticari bağlantılar kurmasını hedefleyen ofis aracılığıyla, Türkiye-ABD arasındaki ticari iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TABA-AmCham ile gerçekleştirilen iş birliğinin, Gebze iş dünyasının Amerika pazarına daha doğru ve güçlü adımlarla açılmasına katkı sağlayacağını söyledi. ABD’nin dünyanın farklı noktalarındaki bilgi, fikir ve üretim gücünü değerlendirdiğine dikkat çeken Aslantaş, Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kapasitesinin de küresel pazarlara taşınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin ticaret ve üretim kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Aslantaş, “Bizim 1100’lü yıllarda başlayan, dünyada standart kavramının dahi olmadığı dönemlerde Ahilik sistemiyle ticaretin kurallarını ortaya koyan bir geçmişimiz var. Her dönem aynı seyirde ilerlememiş olabilir. Ancak bu cevherin bizde olduğunu biliyoruz. Bu cevheri ortaya çıkarmak için çalışmak, üretmek ve bildiklerimizi dünyaya yaymak zorundayız” diye konuştu.

“Dünya kalitesinde üretim yapıyoruz”

Türkiye’nin bugün dünya standartlarında, bazı alanlarda dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği ürünleri üretebilecek seviyeye ulaştığını söyleyen Aslantaş, “Ülke olarak geldiğimiz noktada dünya kalitesinde ürün üretebilen, hatta kimsenin üretemediğini üretebilen bir noktaya geldik. Bu çok kıymetli. Yeterince mühendisimiz, buluşu ve fikri olan mühendislerimiz, çok ciddi tecrübeye sahip kurumlarımız var. Ancak bu kurumları yalnızca ülke içinde tutmak yeterli değil. Ürettiklerinin dışarıya satılması için de bir şeyler yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin dünyanın en önemli alıcı pazarlarından biri olduğuna işaret eden Aslantaş, Türk firmalarının bu pazardaki fırsatlardan daha etkin şekilde yararlanması gerektiğini belirtti. Aslantaş, “Ülkemizde çok kıymetli sanayicilerimiz ve üreticilerimiz var. Onların ürettiği mal ve hizmetleri dünyaya satmamız gerekiyor. Amerika, alım anlamında dünyanın belki de bir numarası. Yeter ki ürün kaliteli olsun ve zamanında teslim edilsin. Buna çok önem veriyor” dedi.

Türk firmalarının yeni pazarlara açılırken doğru stratejiyle hareket etmesinin önemine de değinen Aslantaş, yanlış başlangıçların firmalara zaman ve kaynak kaybettirdiğini söyledi. Aslantaş, “Dünyada mal satmak isteyen firmalarımızın çok ciddi gayretleri var. Ancak doğru noktadan başlamadıkları için çok ciddi zaman, imkân ve kaynak kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Biz bu kayıpları minimize etmek, firmalarımızın heves ve şevklerinin kırılmasını önlemek için doğru noktadan başlamayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğru noktadan ticarete başlamalarını sağlayacağız”

TABA-AmCham ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Aslantaş, “Amerika pazarında çok ciddi tecrübesi olan, yıllardır orayla ticaret yapan TABA-AmCham ile bu işe iştahlı olan firmalarımızı doğru noktadan başlatmak üzere iş birliğine gittik. Her eyaletin farklı hassasiyetleri, ihtiyaçları ve talepleri var. Bunları en iyi bilenlerden biriyle çalışmak bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

TABA-AmCham Türkiye Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Gebze Ticaret Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. TABA-AmCham’ın kuruluş misyonunun Türkiye ve ABD arasındaki ticari iş birliklerini artırmak olduğunu belirten Sanlı, Gebze’de faaliyet gösterecek ofis aracılığıyla bölgedeki firmaların ABD pazarına daha doğru kanallardan ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sanlı, “Kuruluş misyonumuza uygun olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari iş birliklerini artırmak bizim ana gayemizdir. Dünyamız çok farklı konjonktürlere evrilirken, dünyada iş yapmak günden güne zorlaşırken ve serbest ticaret ile finans gibi konularla sanayicilerimiz ve imalatçılarımız yüzleşirken, onlara yeni bir ufuk penceresi açmak, Amerika pazarına açılmak anlamına geliyor” dedi.

ABD pazarının büyüklüğüne dikkat çeken Sanlı, Türk sanayicileri açısından önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Sanlı, “Amerika Birleşik Devletleri dünya nüfusunun yüzde 5’ine sahip olmasına rağmen dünya gayrisafi hasılasının yüzde 25’ini üreten bir ekonomi. Aynı zamanda dünya tüketiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. Bu kadar devasa bir pazar söz konusu. California’nın ekonomisi Fransa’dan, Texas’ın ekonomisi ise Kanada’dan büyük. Amerika Birleşik Devletleri ölçeği 8,5 Avrupa Birliği’ne denk geliyor” ifadelerini kullandı.

“Gebze bizim için son derece kıymetli”

Gebze’nin sanayi ve ticaret potansiyeline dikkat çeken Sanlı, “Gebze bizim için son derece kıymetli. Biz Gebze’ye İstanbul’un anahtarı diyoruz. Bir kanadımız Çorlu, bir kanadımız Gebze. Sanayimizle birlikte kalkınmamız ancak bu tür iş birlikleriyle mümkün olacaktır” diye konuştu.

İş birliğinin ilk somut adımlarından birinin ABD’ye düzenlenecek ticaret heyeti olacağını belirten Sanlı, “18-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde heyet olarak bulunacağız. Orada iş dünyasıyla önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Gebze Ticaret Odası’nın değerli üyelerinden katılmak isteyenler olursa heyetimize dahil olabilirler. Amerika pazarına açılmayı düşünen Gebzeli firmalarımızı mutlaka davet ediyoruz. Birlikte doğru iş kanallarına ve doğru networklere ulaşmalarını sağlayalım” dedi.

ABD pazarına giriş yapan firmaların önemli bir bölümünün ilk ihracatın ardından devam edemediğini belirten Sanlı, “İşini doğru yapan, ürününü zamanında teslim eden insanların Amerika pazarında şansı yüksek. Ancak Amerika pazarına giriş yapan şirketlerimizin yüzde 92’si ilk ihracatından sonra devam edemiyor. Yüzde 92 çok büyük bir rakam. Yüzde 8’lik kesim ise liderliğe gidiyor” ifadelerini kullandı.

Sanlı, Gebze’deki özellikle KOBİ ve KOBİ üstü işletmelerin ABD pazarında kalıcı başarı elde etmesini amaçladıklarını belirterek, “Bizim buradaki amacımız, Gebze’de bulunan özellikle KOBİ ve KOBİ üstü şirketlerin bu yüzde 92’lik acı tecrübeyi yaşamadan yüzde 8’lik başarılı kitlenin arasında olmalarını ve orada kalmalarını sağlamak. Gereksiz maliyetlerden kaçınmalarını, doğru iş birlikleri ve doğru kanallarla Amerika pazarında güçlü ve emin adımlarla ilerlemelerini istiyoruz” dedi.