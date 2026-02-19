GTO Tedarikçi Günleri iş dünyasını DMO ile buluşturdu

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerinin kamu alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Tedarikçi Günleri programı kapsamında önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Program kapsamında, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Satın Alma Birimi yetkilileri ile Oda üyesi tedarikçi firmalar bir araya getirildi. Etkinliğin açılış toplantısı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş ile DMO İstanbul Bölge Müdürü Sayın Aydın Akyürek’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında; kırtasiye, ambalaj ve karton ürünleri, sarf malzemeleri, ofis mobilya ve tekstil ürünleri, ev tekstili, hastane ve ameliyathane ekipmanları, hastane sarf malzemeleri, yeni doğan ünitesi ekipmanları, akü ve jeneratör ürünleri, oto lastiği ve madeni yağlar, bisiklet üretim ve satışı, yazılım çözümleri, ilaç üretim ve satışı, tıbbi atık ekipmanları, yangın tüpü ve yangın ekipmanları, donanım hizmetleri, elektronik cihaz ve ekipmanları ile iş makineleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde firmalar, DMO’nun satın alma süreçleri, teknik şartnameler ve tedarik prosedürleri hakkında doğrudan bilgi alma imkânı bulurken; kamu alımlarına katılım süreçlerinde karşılaşılan hususlar da karşılıklı olarak değerlendirildi. Program, firmalarımız açısından yeni iş bağlantıları kurulmasına ve kamu tedarik zincirine entegrasyonun güçlenmesine önemli katkı sağladı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerimizin rekabet gücünü artıran, kamu ile özel sektör arasında güçlü köprüler kuran ve somut ticari çıktılar üreten organizasyonları sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.