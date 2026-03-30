GTO Tedarikçi Günleri'nde Akçansa Çimento ve oda üyeleri bir araya geldi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerinin kamu ve özel sektör alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği tedarikçi günleri programı kapsamında, Akçansa Çimento ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.



Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen tedarikçi buluşmaları kapsamında, Akçansa Çimento Sanayi’nin satın alma birimi ile oda üyeleri bir araya geldi. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel firmaların büyük ölçekli tedarik zincirlerine entegrasyonunun sağlanmasının Gebze Ticaret Odası'nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.



Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel’in yer aldığı program çerçevesinde; Akçansa’nın tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren firmalar ile birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Katılımcı firmalar, ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine sunarak yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari fırsatlar oluşturma imkânı buldu.



Gerçekleşen görüşmelerde; satın alma süreçleri, teknik şartnameler, tedarik ve kalite prosedürleri ile tedarik edilen ürün grupları ve termin sürelerine ilişkin doğrudan bilgilendirme yapıldı. Tedarikçi günleri programında firmalar, ana sanayi tedarik zincirine entegrasyon süreçlerini daha net analiz etme imkânı bulurken; yeni iş bağlantılarının kurulmasına yönelik somut temaslar da sağladı.