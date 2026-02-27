GTO Tedarikçi Günleri’nde Karel Kalıp ile tedarikçi firmalar bir araya geldi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerinin kamu ve özel sektör alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Tedarikçi Günleri" programı kapsamında yeni bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel firmaların büyük ölçekli tedarik zincirlerine entegrasyonunun sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Program çerçevesinde, Karel Kalıp Tedarik Zinciri Yöneticisi ile oda üyesi tedarikçi firmalar bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde, satın alma süreçleri, teknik şartnameler, tedarik ve kalite prosedürleri, tedarik edilen ürün grupları ve termin süreleri hakkında firmalara doğrudan bilgilendirme yapıldı. Buluşmada firmalar, ana sanayi tedarik zincirine entegrasyon süreçlerini daha net analiz etme imkânı bulurken; yeni iş bağlantıları kurulmasına yönelik somut temaslar da sağlandı.