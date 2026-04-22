GTO, Turizm Haftası’nda Gebze’nin değerlerini tanıttı101

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlediği “Sanayinin Başkenti Gebze’de Kültür ve Turizm” programını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Gebze’nin tarihi ve kültürel mirasının tanıtıldığı programada, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Doğu Marmara BTK Başkan Yardımcısı Recep Topal ile İsmail Kahraman, basın mensupları ve davetliler yer aldı.

Gebze’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin daha görünür hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Gebze’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin daha görünür hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Bu zengin mirasın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan İsmail Kahraman, bölgenin tarihi değerlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşarak, Gebze’nin geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasına dikkat çekti.

Etkinlik, Tarihi Su Dolabı ziyaretiyle devam etti. Program, ney dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen ikramlarla sona erdi. Katılımcılara, bölgenin ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olan Gebze Bayram Çöreği’nin yanı sıra mancarlı pide ve zerde tatlısı ikram edildi.