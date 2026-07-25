GTO, üyelerinin rekabet gücünü artıracak iş birliğine imza attı

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak; Akademi Yeşil Ofis Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Aladağ ile Doğu Marmara ABİGEM Eğitim Müdürü Mehtap Dündar'ı ağırladı. Toplantıda, oda üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik iş birliği ve proje çalışmaları değerlendirilirken, görüşmelerin ardından GTO üyelerine daha nitelikli hizmet sunmak ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştirmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Toplantıda, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, kurumsal gelişim, proje odaklı iş birlikleri ile yeni iş ve yatırım fırsatları ele alınırken, işletmelerin değişen küresel rekabet koşullarına uyumunu destekleyecek ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Toplantı kapsamında Gebze Ticaret Odası ile Akademi Yeşil Ofis Consultancy arasında çözüm ortaklığı protokolü imzalandı. Protokol ile eğitim ve danışmanlık, proje geliştirme, ulusal ve uluslararası fon ile hibe programları, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.

Aslantaş, "İmzalanan bu protokol ile üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak, kurumsal kapasitelerini güçlendirecek ve rekabet avantajlarını artıracak çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kamu, özel sektör ve uluslararası paydaşlarla geliştireceğimiz projeler aracılığıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.