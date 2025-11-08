GTO ve Pazarama’dan KOBİ’lere dijital dönüşüm hamlesi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Pazarama A.Ş. arasında, üyelerin dijitalleşme sürecine katkı sunmak ve e-ticaret alanında rekabet güçlerini artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen törende protokol, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Pazarama A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun tarafından imzalandı.

Tören öncesinde katılımcılara yönelik “E-Ticaret Temel Eğitimi ve Dijital Pazarlama” sunumu düzenlendi. Eğitimlerde, e-ticaretin gelişimi, platform yönetimi, müşteri ilişkileri, ürün listeleme ve dijital pazarlama stratejileri gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı.

Türkiye İş Bankası iştiraki olarak 2022 yılında faaliyetlerine başlayan Pazarama, kısa sürede binlerce satıcı ve milyonlarca kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti. Güvenli altyapısı, uygun komisyon oranları ve finansal çözümleriyle işletmelere kolaylık sunan platform, özellikle KOBİ’lerin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırıyor.

İmzalanan protokol kapsamında, GTO üyeleri Pazarama platformunda özel avantajlar, indirimler ve eğitim desteklerinden yararlanabilecek. Böylece üyeler, markalarını daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırma imkânı bulacak.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Üyelerimizin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak her girişim bizim için çok değerli. E-ticaret, artık yerel işletmelerin küresel pazara açıldığı bir alan. Bu iş birliğiyle üyelerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, “KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek ve Türkiye’nin her bölgesindeki üreticileri e-ticaretle buluşturmak öncelikli hedefimiz.” dedi.

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin üretimden pazarlamaya kadar uzanan tüm süreçte dijital araçlardan daha verimli şekilde yararlanması için yeni projelere öncülük etmeyi sürdürecek.