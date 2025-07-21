GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş İKV’de yeniden göreve seçildi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin önemli ekonomik ve entegrasyon kurumlarından biri olan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurulu’nda yeniden Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Bu seçim, Gebze’nin sahip olduğu ekonomik potansiyelin sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada da güçlü biçimde kabul gördüğünün açık bir göstergesi oldu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde ve ekonomik büyümesinde kritik bir misyon üstlenen İKV, iş dünyasının yol haritasını çizen, stratejik politikaların şekillenmesine katkı sunan prestijli bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Bu kurumda Denetim Kurulu Üyesi olarak tekrar görevlendirilen Aslantaş, sadece kendi kişisel başarısını değil, aynı zamanda Gebze’nin ekonomik dinamizmini de temsil ediyor.

Aslantaş, İKV’de üstlendiği görevle Türkiye’nin küresel ticarette rekabet gücünün artırılması, yeni yatırım ve ticaret fırsatlarının yaratılması, ekonomik karar süreçlerinin daha şeffaf ve sağlıklı işlemesi için aktif katkı sağlamayı sürdürecek. Aynı zamanda, İKV’nin stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir rol üstlenecek.

Gebze Ticaret Odası ve üyeleri, Abdurrahman Aslantaş’ın İKV Genel Kurulu’nda yeniden Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmesini büyük bir mutlulukla karşıladı.