GTO Yönetim Kurulu Başkanı Aslantaş Türkiye–Mısır oda ve borsalar iş birliği forumuna katıldı

Kocaeli/Ekonomi

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a yapacağı resmî ziyaret öncesinde gerçekleştirilen Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu ile Türkiye–Mısır Odalar ve Borsalar İstişare toplantısına katılım sağladı. Toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlendi.



Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda; Türkiye ile Mısır arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınırken, iş dünyası açısından yeni iş birliği fırsatları ve ortak proje imkânları değerlendirildi.



Görüşmelerde Mersin–İskenderiye ve İskenderun–Dimyat Ro-Ro seferleri gündeme alınırken; sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini kapsayan anlaşmalar imzalandı. Abdurrahman Aslantaş, Gebze iş dünyasının yeni pazarlara erişimini sağlamak amacıyla bir dizi temasta bulunarak üyelerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.