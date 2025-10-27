GTO, 5 önemli yatırımda sona yaklaşılıyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Ekim ayı Müşterek Meslek Komite ve Meclis Toplantısı, yoğun gündemle gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Cumhuriyet, iş dünyası için üretim, ihracat ve istihdamla geleceğe taşınacak en büyük emanetimizdir. Ayrıca 21 Ekim Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kutluyorum” dedi.

Eğitim ve sağlık yatırımlarında son düzlük

Aslantaş, Gebze’nin eğitim, sağlık ve istihdam alanında önemli yatırımların son düzlüğe geldiğini aktararak, Mesleki ve Teknik Eğitim Atölye Binası ile Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin nitelikli eğitim imkânına kavuşacağını vurguladı. MESEM’in kapasite artırımı için paydaşlarla yürütülen istişare sürecinin devam ettiğini ve Darıca ilçesine de yeni bir MESEM yatırımının yapılacağını ifade eden Aslantaş, Çayırova Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi’nin kasım ayında açılacağını ve 7 hekimle vatandaşlara modern sağlık hizmeti sunacağını söyledi. Çayırova E-Sınav Merkezi ile sürücü belgesi dâhil resmi sınavların bölgede modern altyapıyla yapılacağını belirten Aslantaş, Darıca Diş Protez Laboratuvarı’nın ise hem sağlık hizmeti kapasitesini artıracağını hem de istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi. “Bu yatırımlar yalnızca fiziksel projeler değil; nitelikli iş gücü, modern sağlık hizmeti ve bölgesel kalkınma adına stratejik adımlardır” şeklinde konuştu.

Ticaretin yeni köprüleri

Ticaret alanında da GTO’nun önemli adımlar attığını vurgulayan Aslantaş, Karakaya86 ve Sistem Teknik firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen Tedarikçi Günleri’nin sıradan bir buluşma olmadığını, ticaretin tohumlarının atıldığı bir köprü olduğunu belirtti ve bu tür programların ihracata kapı açan ilk görüşmeler olduğunu söyledi. Romanya ile gerçekleştirilen ikinci buluşmanın GTO’da gerçekleştiğini aktaran Aslantaş, “Altyapı, sağlık ve demiryolu projeleri gündeme geldi. Biz inanıyoruz ki Romanya’daki temaslarımız hem bölgemizin üretim gücünü dünyaya tanıtacak hem de ülkemiz ekonomisine uzun vadeli fırsatlar sunacaktır. Amacımız, iş dünyamızın Avrupa pazarlarında daha güçlü yer alması, kalıcı iş birlikleri kurması ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak sürdürülebilir ticaret köprüleri oluşturmaktır” dedi.

Almanya programında TD-IHK Genel Kurulu ve Türk-Alman Ekonomi Konferansı’nda Gebze’nin ihracat kapasitesinin öne çıkarıldığını belirten Aslantaş, Bosna Hersek ve Bulgaristan’da yeni bağlantılar kurarak üretim gücünü tanıttıklarını ifade etti. Senegal’in önde gelen gazetelerinden LE SOLEIL ile yapılan röportaj sayesinde Gebze’nin “Türkiye’nin üretim üssü” olarak anıldığını vurgulayan Aslantaş, uluslararası temasların firmalara yeni fırsatlar yarattığını söyledi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Aslantaş, “Dijital Dönüşüm Check-Up Projesi ile üyelerimizin dijitalleşme süreçlerini analiz ediyor ve yeniden devreye alıyoruz. Yalın Dönüşüm uygulamaları ile israfı azaltıyor, verimliliği artırıyoruz. Kurumsal karbon ayak izimizi hesaplayarak sürdürülebilirlik adımlarımızı duyurduk. Artık büyümenin ölçüsü yalnızca rakamlarla değil, doğaya saygıyla belirleniyor” dedi.

Ekim ayında TEYDEB destekleri, “Endüstride Yapay Zekâ” konferansı, e-ihracat seminerleri ve Yeşil Mevzuat & ETS oturumlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Aslantaş, yaklaşan programlar hakkında da bilgi verdi. Vergi İncelemeleri ve İzaha Davet Müessesesi semineri 31 Ekim’de, Sosyal Güvenlik Gündemi semineri 6 Kasım’da düzenlenecek. 18 Kasım’da ise TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla gerçekleştirilecek G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, “Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi” temasıyla Kocaeli’de hayata geçecek.

Toplantıyı, fuarların sadece ürünlerin sergilendiği alanlar olmadığını, aynı zamanda yeni fikirlerin ve stratejik ortaklıkların doğduğu platformlar olduğunu hatırlatarak tamamlayan Aslantaş, “Biz üyelerimizin yanında olarak bu yolculuğu birlikte yürütüyoruz. Güçlü Üyeler, Güçlü Gebze, Güçlü Türkiye” ifadelerini kullandı.