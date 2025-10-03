GTO’nun gündeminde eğitim, sağlık ve ihracat yer alıyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) Eylül Ayı Müşterek Meslek Komite ve Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş oda faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Toplantının konukları arasında 42 Kocaeli Okulu Direktörü Osman Melih Gökçe ile Zeyexpo Fuarcılık Kurucu Ortakları Eylül İngin ve Zeynep Tamtabak yer aldı.

Oda çalışmalarının nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, dijital dönüşüm ve verimlilik ile uluslararası ticaret ve ihracatın artırılması olmak üzere üç temel eksen etrafında şekillendiğini belirten Başkan Aslantaş, “Aslında attığımız her adım bu üç başlık etrafında şekilleniyor. Eğitimde yatırımlarımızı tamamlıyoruz, verimlilik ve dijitalleşme ile işletmelerimizi güçlendiriyoruz, fuarlar ve iş birlikleriyle uluslararası alanda daha görünür hale geliyoruz” dedi.

Eğitim ve sağlık yatırımları hızla ilerliyor

GTO’nun eğitim alanındaki projeleri arasında, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı sona yaklaşan mesleki atölye binası, kapasite sorunlarına çözüm için hazırlanan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) önerileri ve kısa süre içinde hizmete açılacak Çayırova E-Sınav Merkezi yer aldı.

Sağlık alanında ise Çayırova Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ekim ayında kapılarını açmaya hazırlanırken, Darıca Diş Protez Laboratuvarı modern altyapısıyla hem sağlık hizmetlerine hem de istihdama katkı sağlayacak.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

MARKA iş birliğiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Check-Up projesinin kapsamı genişletilerek yeniden uygulanacağı belirtildi. Yalın Dönüşüm Projesi ile işletmelerde verimlilik artışı hedeflenirken, GTO kurumsal karbon ayak izini hesaplayarak sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım attı. Ayrıca, 9–11 Eylül tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 10. Verimlilik Masası Zirvesinde en güncel teknolojiler tanıtıldı.

İhracatta güçlü bağlar kuruluyor

Türkiye’nin 2025’in ilk 8 ayında ihracatının yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Aslantaş, oda üyelerine yönelik fuar destekleri ve uluslararası iş birliklerine dikkat çekti. Bosna Hersekli iş insanlarıyla yapılan görüşmelerde karşılıklı ticaret fırsatları değerlendirildi.

Tedarikçi Buluşmalarına özel bir vurgu yapan Aslantaş, “Bu buluşmalar sıradan bir organizasyon değil; yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan bir ticaret köprüsüdür. O masalarda atılan her imza, bir siparişin tohumu, bir tedarik zincirinin halkası, bir ihracat yolculuğunun ilk adımı oluyor.” ifadelerini kullandı.