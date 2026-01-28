GTO’nun Tedarikçi Günleri programı güçlü köprüler kuruyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin ticari kapasitesini artırmak, yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir iş hacmi oluşturmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Tedarikçi Günleri programı ile üretici üyelerini güçlü alıcı firmalarla doğrudan buluşturmaya devam ediyor.

GTO öncülüğünde gerçekleşen organizasyon, üyelerinin doğrudan iş bağlantıları kurmasını, tedarik zincirlerine dahil olmasını ve kalıcı ticari ilişkiler geliştirmesini hedefliyor. Program, oda üyelerine somut fayda üreten, ölçülebilir sonuçlar doğuran bir iş geliştirme modeli olarak öne çıkıyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Tedarikçi Günleri kapsamında düzenlenen her buluşma, büyük ölçekli firmalar ile mal ve hizmet üreten üyelerimizi aynı masanın etrafında buluşturuyor. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerin önemine özellikle dikkat çekiyoruz. Üyelerimiz bu birebir temaslar sayesinde yeni sipariş fırsatları yakalıyor, yeni tedarik zincirlerine dahil oluyor ve ihracata uzanan yeni iş hatlarının temellerini atıyor” şeklinde konuştu.

Tedarikçi Günlerinin oda üyelerine sağladığı katkının her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Aslantaş, "Gebze Ticaret Odası olarak temel önceliğimiz; üyelerimizin işini büyütmek, üretimini güçlendirmek ve pazara erişimini kolaylaştırmaktır. Tedarikçi Günleri, bu anlayışın sahaya yansımış en somut örneklerinden biridir” dedi.