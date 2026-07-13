GTÜ 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleşti

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 2025-2026 Akademik Yılı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1200 lisans ve 280 lisansüstü öğrencisine düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomaları takdim edildi. Törende, mezunlara bilimin, teknolojinin ve toplumsal sorumluluğun rehberliğinde geleceği inşa etme çağrısı yapıldı.

Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Canpolat, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, rektör yardımcıları katıldı.

" Mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıç "

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, mezunların Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli güç olduğunu vurguladı. Gençlerin azimleri, çalışkanlıkları ve vicdanlarıyla ülkeyi daha ileriye taşıyacağına inandığını belirten Boyraz, savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında elde edilen başarıların yeni mezunların katkılarıyla daha da ileri taşınacağını ifade etti.

Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Boyraz, üniversitede kazanılan bilgi ve diplomanın önemli olduğunu ancak gerçek başarının hayat boyu süren öğrenme ve mücadeleyle mümkün olacağını söyledi. Gebze Teknik Üniversitesi mezunu olmaktan duyduğu gururu da paylaşan Boyraz, gençlerin adalet, merhamet ve kardeşlik gibi değerleri dünyanın her yerinde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

"Sürekli Öğrenen Nesiller Geleceği Şekillendirecek"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, konuşmasında mezunların yalnızca diploma almadığını, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımla yetiştiklerini söyledi. Dijitalleşme ve yapay zekâ çağında bilginin hızla yenilendiğine dikkat çeken Rektör, GTÜ'nün proje tabanlı eğitim anlayışı, disiplinler arası çalışma kültürü, ekip ruhu ve sürekli öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırladığını ifade etti.

Yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmayacağını, çalışma biçimlerini dönüştüreceğini belirten Prof. Dr.Hacı Ali Mantar, bu dönüşüme uyum sağlayan bireylerin geleceğin dünyasında önemli roller üstleneceğini söyledi. Mezunlara teknolojiyi doğru kullanmaları ve değişime açık olmaları tavsiyesinde bulunarak, bilimin ve teknolojinin ancak ahlak ve vicdanla anlam kazanacağını vurguladı. Gençlerden meslek hayatları boyunca adalet, dürüstlük ve toplumsal faydayı gözetmelerini istedi.

"GTÜ ile Bağ Mezuniyetle Bitmiyor"

GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü Dr. Neslihan Başaran ise mezuniyetin bir veda değil, Gebze Teknik Üniversitesi ile ömür boyu sürecek güçlü bir bağın başlangıcı olduğunu ifade etti. Kendisi de bir GTÜ mezunu olan Başaran, mezunların üniversitenin en önemli değerleri olduğunu belirterek, elde edecekleri her başarının GTÜ' nün ulusal ve uluslararası saygınlığına katkı sağlayacağını söyledi.

Mezunlar Ofisi olarak mezunlarla güçlü iletişim kurmayı sürdürdüklerini belirten Başaran, mentorluk programları, kariyer destekleri, mezun buluşmaları ve dijital platformlarla mezunların her zaman üniversiteyle bağlarını koruyacaklarını ifade etti. Başaran, mezunların ülkeye, bilime ve teknolojiye değer katacak çalışmalara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

GTÜ Mezunu Girişimciden Gençlere İlham Veren Mesajlar

Törende konuşan 2022 GTÜ mezunu ve Revogo'nun kurucu ortaklarından Melih Aydın, üniversitede edindiği analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin girişimcilik yolculuğunda önemli katkı sağladığını söyledi. Revogo'nun uzun süren geliştirme sürecinin ardından Akbank+ programından yatırım alarak önemli bir başarıya ulaştığını belirten Aydın, bu süreçte vazgeçmeden çalışmanın ve değişime uyum sağlamanın en büyük kazanımları olduğunu ifade etti.

Bölüm Birincisi Bostan'dan Mezunlara Azim Mesajı

GTÜ mezunları adına konuşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü birincisi Aleyna Su Bostan, üniversiteye başladığı ilk günden mezuniyet gününe uzanan yolculuğunda kendisini geliştirmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Derslerin yanı sıra öğrenci kulüplerinde edindiği deneyimlerin kişisel gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Bostan, mezunlara hedeflerinden vazgeçmeden hayallerinin peşinden yürümeleri çağrısında bulundu.