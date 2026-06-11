GTÜ Agroekolojik LivingLab Ekosistemi hizmete açıldı

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), sürdürülebilir üretim ve ileri teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Sürdürülebilir tarım, agroekolojik dönüşüm ve yenilikçi teknolojileri aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan “Agroekolojik LivingLab Ekosistemi”nin açılışı, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Nurgül Kıtır Şen’in kurucu ve koordinatörlüğünde hayata geçirilen Agroekolojik LivingLab Ekosistemi’nin açılışında; Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Ertural, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Halil İbrahim Tuzlacı, katıldı.

"Gıda güvenliği milli güvenlik meselesidir"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, “Tarımın artık yalnızca sağlık ve gıda politikalarının bir parçası olarak değil, stratejik bir alan olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Tarım ve gıda politikalarının merkezinde sürdürülebilirlik ve gıda güvencesi yer alıyor. Gıda güvenliği artık bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

Ögel, “İklim ve su güvenliğinin günümüzün en kritik başlıkları arasında yer alıyor. 2025 yılında yaşanan kuraklığın ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtı. GTÜ Agroekolojik LivingLab kendi atığını değerlendiren sıfır atık yaklaşımı ve tek sağlık vizyonuyla örnek bir model ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, toplumda hazır gıdaların içerikleri ve ilaçların güvenilirliği konusunda oluşan tereddütlere dikkat çekerek, insani değerlerin korunarak ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Özyiğit, “Gebze Teknik Üniversitesi’de yürütülen akademik çalışmaların da bu süreçte sektöre önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

“Hava, su ve toprak yoksa insan da yok”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çevresel sürdürülebilirliğin tarımın geleceği açısından kritik önem taşıdığını belirterek, “Hava, su ve toprak yoksa insan da yok. Mevcut teşvik sistemlerinin tapu yerine doğrudan ürüne yönelik olacak şekilde revize edilmesi gerekiyor. Su kaynaklarının tükenmesi ve erozyonla mücadelede ise disiplinler arası iş birliği artık bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

“Gebze yalnızca sanayinin değil, aynı zamanda tarımın da başkentidir”

Üniversitenin kuruluş vizyonuna uygun şekilde bilimsel çalışmaların sektöre hızlı ve etkin biçimde aktarılmasının temel misyonları olduğunu belirten Gebze Teknik Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Gebze yalnızca sanayinin değil, aynı zamanda tarımın da başkentidir. Tarımda yapay zekâ, akıllı gübreler ve topraksız tarım gibi projelerle disiplinler arası araştırmalara öncülük ediyoruz. Farklı fakültelerden akademisyenlerin ortak projelerde yer almasıyla kurum içindeki duvarlar kalktı ve güçlü bir araştırma ekosistemi oluştu” dedi.

Yapay zekâ yüksek lisans programına farklı disiplinlerden öğrenci kabul edildiğini de hatırlatan Mantar, teknolojinin hemşirelikten mimarlığa, tarihten biyolojiye kadar geniş bir yelpazede kullanılmasının, teknoloji odaklı kalkınmaya ve ekonomik katma değere dönüşeceğini vurguladı.

“Tarımın geleceğine yönelik yeni bir iş birliği kültürü oluşturduk”

Tarımın artık yalnızca üretim değil, çevre, ekonomi, enerji ve kırsal kalkınma politikalarının merkezinde yer aldığını ifade eden Agroekolojik LivingLab Koordinatörü Doç. Dr. Nurgül Kıtır Şen, “Bugün yalnızca bir altyapının açılışını yapmıyoruz; tarımın geleceğine yönelik yeni bir iş birliği kültürü ve inovasyon ekosisteminin başlangıcına tanıklık ediyoruz. Küresel iklim krizi ve azalan kaynaklar karşısında tarımsal sistemleri yeniden düşünmek zorundayız. proje bilginin sahada test edildiği ve üreticilerin çözüm ortağı olduğu yaşayan bir ekosistem olarak tasarlandı” diye konuştu.

GTÜ–LetvenCapital İş Birliğiyle Tarımda Yeni Dönem Başladı

Törenin ardından Gebze Teknik Üniversitesi ile LetvenCapital arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği ve iyi niyet protokolü; sürdürülebilir tarım, agroekolojik dönüşüm, yapay zekâ destekli tarım teknolojileri, hassas tarım uygulamaları, döngüsel ekonomi ve iklim dirençli üretim sistemleri gibi alanlarda teknoloji doğrulama, pilot uygulama ve yatırım iş birliklerini kapsıyor. Protokol ile GTÜ Agroekolojik LivingLab, akademi–sanayi iş birliğini en üst seviyeye taşıyarak yenilikçi tarım teknolojilerinin sahada test edilmesi, doğrulanması ve yatırım süreçlerine aktarılması için stratejik bir platform kimliği kazandı.