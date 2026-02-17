GTÜ, biyoteknoloji kümelenmesini hayata geçirdi

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde hayata geçirilen Biyoteknoloji ve Biyoekonomi Kümelenme Teşebbüsü (BİKÜME), bugün düzenlenen lansman töreniyle faaliyetlerine başladı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen bu girişim, Türkiye’nin biyoteknoloji ekosisteminde döngüsel bir değer zinciri kurmayı hedefliyor.

BİKÜME, yalnızca bir iş birliği ağı olmanın ötesine geçerek ölçülebilir faaliyetler ve sürdürülebilir çıktılar üreten bütüncül bir model olarak yapılandırıldı. Ar-Ge’den test ve doğrulama süreçlerine, üretimden pazara erişime kadar uzanan kapalı çevrimli yapısıyla dikkat çeken küme; firmalar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

GTÜ Kongre Merkezinde yapılan lansmana Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, GTÜ Rektör Yardımcısı ve BİKÜME Koordinatörü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, akademisyen, sektör temsilcisi firmalar ve öğrenciler katıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, BİKÜME'nin Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonuna büyük bir katkı sunacağını ve üniversite-sanayi iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Teknoloji Transfer Ofisi olarak bu ekosistemin tüm lojistik ve teknik altyapı süreçlerinde tam destek vereceklerini belirtti.

GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, Akademik bilginin ekonomik faydaya dönüşmesinin önemine değinerek, yeni açılan İnovatif Biyomalzeme Lab’ın bu süreçte bir kuluçka noktası görevi göreceğini ifade etti.

GTÜ Rektör Yardımcısı ve BİKÜME Koordinatörü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Kümelenmenin 61 aktif katılımcı ile başladığını ve temel amacın nitelikli iş gücü ile sürdürülebilir bir büyüme sağlamak olduğunu paylaştı.