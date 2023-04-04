GTÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk onda

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU) tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan törende açıkladı. GTÜ, sıralamada ilk onda olma başarısını 2022 yılında da koruyarak devlet üniversiteleri sıralamasında 5. olurken, genel sıralamada 8. olarak yer aldı.

Törende konuşan Bakan Varank, bu yıl, “Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini” tüm kamuoyuna duyurduklarını hatırlatarak; üniversitelerin, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde en önemli basamak olduğuna vurgu yaptı. Varank, “Girişimci ve yenilikçi üniversite derken bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan; bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen; sunduğu mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle yeni iş fikirlerinin olgunlaşmasını, hayata geçirilmesini sağlayan bir ortam sunan; kazandırdığı girişimcilik ruhu ile risk alabilen bireyler yetiştiren, sağladığı ekonomik katkı ve yaygınlaştırdığı yenilik kültürü ile bölgesel ve ulusal kalkınmada itici role sahip olan üniversiteleri kastediyoruz.” dedi ve ekledi, “Son yıllarda, üniversitelerimiz girişimcilik ve yenilikçilik konularında önemli ilerlemeler kaydetti. Özellikle TÜBİTAK’ın bu alanda verdiği önemli desteklerin de katkısıyla, akademide girişimcilik ekosistemi ciddi bir atılım ve hareketlilik içinde.”

Son olarak Varank, üniversiteler için girişimci ve yenilikçi olmanın seçenek değil, zorunluluk haline geldiğini belirterek, 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini paylaştı.

2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde y2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 Üniversite ve puanları şu şekilde:

Sıra Üniversite Toplam Puan

1 - ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 83,61

2 - SABANCI ÜNİVERSİTESİ 77,89

3 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 74,15

4 - ILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 73,88

5 - İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 69,85

6 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ 67,74

7 - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 65,93

8 - GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 64,85

9 - ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 63,18

10 - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 62,02