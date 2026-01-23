GTÜ ile Azerbaycan savunma sanayi stratejik Ar-Ge ve eğitim iş birliği başlatıyor

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayii Bakanlığı üst düzey heyetini ağırladı. gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayi alanında akademi–sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transferi konuları ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı know-how paylaşımına dayalı proje bazlı iş birliklerinin hayata geçirilmesi, öğrencilere yönelik ortak eğitim ve staj programlarının oluşturulması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleri üzerinde duruldu. Proje bazlı iş birlikleriyle öğrencilerin; savunma, sensör, simülasyon ve mühendislik alanlarında yetiştirilmesi ve istihdama kazandırılması hedeflendi

GTÜ ve Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı yetkilileri, görüşmenin sonunda sürdürülebilir bir savunma sanayi ve teknoloji ekosistemi oluşturulması yönünde mutabakata vararak, somut proje ve eğitim adımlarının kısa vadede başlatılması konusunda görüş birliğine ulaştı.