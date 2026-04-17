GTÜ ve AzTU’dan enerji malzemeleri alanında ortak yüksek lisans programı

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTU) ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Azerbaycan’da gerçekleştirilen törende, Malzeme Mühendisliği (Enerji ve Enerjetik Malzemeler) alanında uluslararası ortak tezli yüksek lisans programı resmiyet kazandı.

Protokol, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile AzTU Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev tarafından imzalandı. Törene Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev ve Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı Hidayet Asimov da katıldı.

Bilim ve teknolojide ortak adım

Bu iş birliği, sadece akademik bir ortaklık değil, aynı zamanda savunma sanayisi için kritik öneme sahip insan kaynağı hazırlığını da kapsıyor. İmzalanan protokolün temel hedefleri arasında; savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek enerjili malzemeler alanında uzmanlaşmış nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi, iki üniversitenin laboratuvar imkânlarının birleştirilerek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin genişletilmesi ile yükseköğretim sisteminin küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi yer alıyor.

Ortak programda Türkçe eğitim ve burs imkanı

Türkçe eğitim diliyle yürütülecek ortak yüksek lisans programına, her iki üniversitenin akademik kriterlerine göre öğrenci kabul edilecek. Kontenjanların yıllık olarak belirleneceği programda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yönelik burs imkânları da değerlendirilecek.

İmza töreninin ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AzTU bünyesindeki ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma merkezlerinde incelemelerde bulundu. Protokolün, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki “Tek Millet, İki Devlet” anlayışını akademik ve teknolojik alanda daha da güçlendirmesi hedefleniyor.