GTÜ ve GOSB Teknopark’tan güç birliği

Sabiha Toprak/Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve akademik imkanları sanayinin hizmetine sunmak amacıyla GOSB Teknopark A.Ş. ile kapsamlı bir "Çerçeve Protokolü" imzaladı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş tarafından imza altına alınan protokol; nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinden ortak Ar-Ge faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Altyapılar sanayinin hizmetinde

Bu stratejik ortaklığın en önemli ayaklarından birini, üniversitenin sahip olduğu ileri teknoloji test ve analiz altyapılarının teknopark firmalarına açılması oluşturuyor. Devletin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefleyen bu modelle, laboratuvar imkanları sanayiciler ve girişimcilerle paylaşılarak milli teknoloji hamlesine katkı sunulması hedefleniyor.

Genişleyen iş birliği ağı

Protokol kapsamında sadece mevcut imkanlar değil; "Mesleğe İlk Adım Merkezi" aracılığıyla yetenek yönetimi, ortak mentorluk programları ve hackathon gibi etkinlikler de hayata geçirilecek. GTÜ, bu vizyonu sadece GOSB Teknopark ile sınırlı tutmayarak, bölgedeki diğer OSB’ler ve sanayi kuruluşlarıyla da benzer iş birliklerini artırarak sürdürmeyi planlıyor.