GTÜ ve Kagawa Üniversitesi'nden ‘Afetle Mücadele’ iş birliği

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Japonya'nın Kagawa Üniversitesi öncülüğünde yürütülen, "SATREPS-MARTEST Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi” ne dair detayların konuşulduğu toplantı GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirildi.

Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Hyogo Üniversitesi'nden Prof. Mayumi Sakamoto ve Shizuka Tachibana, Gifu Üniversitesi'nden Dr. Maki Koyama, 3.11 Memorial Network'ten Dr. Masaharu Nakagawa, Edogawa Üniversitesi'nden Prof. Kunihiko Kumamoto, Kızılay, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Toplantı kapsamında, Kentsel Afet Riskinin Azaltılması ve Afet Bilincinin Geliştirilmesi başlığı altında çalışma grubu faaliyetleri değerlendirildi.

“Şehirleri afetlere karşı hazırlıyoruz”

Kagawa Üniversitesi’nden gelen heyetler, alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler hakkında istişarede bulunmak üzere Mantar’ı ziyaret etti. Türk ve Japon heyetlerin projeyi ciddiyetle yürütmesinin başarılı sonuçlara ulaştıracağını belirten Mantar, “Deprem konusunda yeni teknolojiler geliştirme ve bu alandaki farkındalığı artırma hedefimizle, bu proje aracılığıyla, Türkiye'deki kurumların depreme hazırlık düzeyini yükselterek şehirleri ve bölgeleri afetlere karşı daha hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hem Türk hem Japon ekiplerin bu projeye büyük önem verdiklerini ve alanında uzman bilim insanlarının iş birliğiyle çalıştıklarını belirtmek isterim. Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü hem teorik hem de pratik bilgi birikimini Japon meslektaşlarımızın bilgi birikimiyle birleştirerek projeye önemli katkı sağlamaktadır. Proje etkinliklerinin her aşamasında yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu önemli projenin, Türkiye ve dünya için büyük faydalar sağlayacağına olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Marmara Bölgesi’nde afete hazırlık programı

Görüşmede ayrıca, Kahramanmaraş Depremi sonrası bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Mantar, “Depremzede vatandaşlara yapılacak anket çalışmalarının planlanması ve sonuçlarının deprem tahliye davranışlarının belirlenmesi ve Marmara Bölgesi'nde afete hazırlık çalışmalarında uygulanabileceği konusunda temel oluşturacak” ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında ilgili heyet, 17 Ağustos 1999 depreminin anma etkinliklerine katkıda bulundu.