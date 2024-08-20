GTÜ ve Kocaeli SGİM arasında "Emekliler Yılı" için iş birliği

EKONOMİ / KOCAELİ

GTÜ ile Kocaeli SGİM arasında iş birliği protokolü imzalandı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Kocaeli SGİM Müdürü İsmail Ünlü tarafından imzalanan protokol, üniversitenin emeklilere yönelik eğitim ve sosyal imkanlarını genişletirken, SGİM'in bu imkanların tanıtım ve koordinasyonunda destek sağlayacağı bir dizi etkinliği kapsıyor.

Protokol kapsamında, GTÜ emeklilere yönelik eğitim ve sosyal imkanlar sunacak. Bu çerçevede, yeni eğitim programları açılacak veya mevcut programların kapasitesi artırılarak emeklilere ücretsiz ya da indirimli katılım imkanı sağlanacak. Ayrıca, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde akademik etkinlikler düzenlenecek ve uzman emeklilerin ders verebilmesi için gerekli kolaylıklar sunulacak. Emekliler, üniversitenin yabancı dil, uzaktan eğitim programları, sosyal tesisleri ve kütüphanelerinden de özel tarifelerle faydalanabilecek.

SGİM ise, GTÜ'nün emeklilere sunduğu ayrıcalıklar ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapacak ve bu duyuruları emeklilere özel internet sitesi, uygulama ve diğer iletişim kanallarında yayımlayacak. Ayrıca, üniversite ile iş birliği içinde düzenlenecek etkinliklerin duyurulması, mekân ve konuşmacı desteği gibi konularda gerekli koordinasyonu sağlayacak.