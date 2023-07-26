GTÜ ve TSE Türkiye’de bir ilke imza attı

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standardizasyon süreçlerinde birlikte çalışmak için protokol imzaladı. Üniversite, Sanayi ve Kamu arasında bağ kurulması, laboratuvar altyapılarının kullanılması imkânlarının araştırılması, eğitim programlarının oluşturulması ve öğretim üyeleri, araştırmacılar ve uzmanlar arasında doğrudan temas ve birlikte çalışmanın teşvik edilmesi alanlarında protokol uygulanacak.

GTÜ ve TSE protokolü için GTÜ Senato Salonu’nda İmza Töreni düzenlendi. Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Elif Damla Arısan ve TSE yetkilileri katıldı.

Standardizasyon çalışmalarında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın önemi

İmza Töreninde TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE’de yapılan yeni çalışmalardan söz ederek standardizasyon çalışmalarında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın önemini vurguladı. Bu konunun milli bir mesele olduğunu belirten Şahin, üniversitelerle yaptıkları bu iş birlikteliklerinin gelecek dönemlerde insan kaynağını artırmada, daha kısa sürelerde standart oluşturmak ve güncellemede önemli katkılar sunacağını söyledi. Ülkede ihracatının artırılması için dünya standartlarını belirleyen kuruluşlarla iş birlikteliklerini sürekli arttırdıkları ifade eden Şahin, bu konuda ülkemizin bilgi ve donanımına ihtiyaç duyan ülkelere de destek olduklarını söyledi. Standart çalışmalarının ayrıca bir güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye'deki bilginin dışarıya çıkmasını engellemek adına bir altyapı oluşturmak için de yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Standartlar konusunda Türkiye önemli yol kat etti

Törende konuşan ve standartlar konusunda ülkemizin aldığı yolun çok değerli olduğunu söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, bilinçlilik düzeyinin de her sektör ve insan kaynağı açısından da önemli olduğunu belirtti. Uluslararası standartlarda üniversitenin yaptığı çalışmaların paydaşlarına her zaman açık olduğunu dile getiren GTÜ Rektörü, ARGE ve insan kaynağı açısından destek olmaktan memnun olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek iki kurum arasındaki iş birliği için protokol gerçekleştirildi.