GTÜ’de inşaat sektörünün geleceği konuşuldu

EKONOMİ / KOCAELİ

GTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri, Prof. Dr. Selçuk Toprak liderliğindeki bir ekip ile Avrupa Birliği Destekli ''İnşaat Sektöründe Avrupalı Yöneticiler için Ortak Öğrenim Çıktıları VI (CLOEMCVI)'' ERASMUS PLUS projesinin 2. toplantısını başarıyla tamamladı.

Toplantı, Almanya'nın Darmstadt Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projede yer alan GTÜ ekibi, Doç. Dr. Onur Şeker, Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır, Araştırma Görevlisi Emel Sadıkoğlu ve Oğuz Dal'dan oluşuyor. Aynı zamanda Varşova Teknik Üniversitesi, PolishAssociation of BuildingManagers, Radex Corporation, Ferrera Üniversitesi ve Reykjavik Üniversitesi gibi proje ortakları da toplantıya katıldı. İnşaat sektöründeki hızlı gelişmelere yönelik olarak, projenin amacının inşaat sektörü yöneticilerine yol gösterici olmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak olduğu belirtildi. Bu bağlamda, proje kapsamında hazırlanacak rehber kılavuzlar için içerik tartışmaları gerçekleştirildi ve her bir kılavuz için detaylı içerikler belirlendi. Ayrıca, içeriklerin ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmasının sonuçları da paylaşıldı ve tartışıldı.

Projede yer alacak kılavuzlara dair bilgiler

M33 - Cephe Tasarımı ve Uygulaması İçin İnşaat Yöneticilerine Rehber: Bu kılavuz, etkili ve güvenli cephe tasarımı ve uygulamalarını, çevresel etkileri, iş güvenliğini ve cephe montajını ele almaktadır.

M34 - İnşaatta Dijital İkiz Kavramı: Bu kılavuz, inşaat yöneticileri için Coğrafi Bilgi Sistemleri, BIM (Bina Bilgi Modellemesi), Nesnelerin İnterneti, lazer tarama, dronelar gibi dijital araçları ve simülasyonları içeren güncel dijital araçlar ve uygulamaları tanıtmaktadır.

M35 - Kentsel Madencilik Uygulamaları İçin İnşaat Yöneticilerine Rehber: Bu kılavuz, inşaat atıklarının yönetimi ve geri dönüşümü gibi konuları ele almaktadır.

M36 - Depremler ve Madenlerin Çevresel Etkileri İçin İnşaat Yöneticilerine Rehber: Bu kılavuz, depremlerin ve madenlerin çevresel etkilerini, temel ve zemin koşullarını, depremsel risk bölgelerinde alan yönetimini, sürdürülebilirlik ve depremsel dirençliliği içermektedir.

M37 - İnşaatta Lojistik Yönetimi Rehberi: Bu kılavuz, güvenli ve etkin inşaat sahası lojistiği, lojistik riskleri, yöntemleri ve çevresel etkileri ele almaktadır.

M38 - Yeşil Teknoloji Uygulamaları İçin İnşaat Yöneticilerine Rehber: Bu kılavuz, yeşil bina tasarım ve uygulamalarında kullanılan teknikleri, düşük karbon emisyonlu tasarımları, yeşil mimariyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını içermektedir.

M39 - İnşaat Yöneticilerinin Gelecekteki Yetenekleri İçin Rehber: Bu kılavuz, yetenek yönetiminin önemini, süreçlerini, etik konularını, stratejik yetenek yönetimini ve inşaat sektöründe yetenek yönetimini ele almaktadır.

Bu proje kapsamında, inşaat yöneticilerinin gereksinim duyduğu bilgi ve becerileri içeren kanıta dayalı öğrenme çıktıları oluşturulması hedefleniyor. Bu çıktılar, Avrupa'nın geniş kapsamlı eğitim araçlarına katkı sağlayarak, inşaat sektöründeki paydaşların ve profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap vereceği öngörülmektedir.