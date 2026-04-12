GTÜ’de “Nobel Söyleşileri” kapsamında Prof. Dr. Morten Meldal öğrencilerle buluştu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Nobel Söyleşileri”, bilim dünyasının en saygın isimlerinden birine ev sahipliği yaptı. 2022 Nobel Kimya Ödülü sahibi Danimarkalı bilim insanı Prof. Dr. Morten Meldal, moleküllerin hızlı ve güvenilir şekilde bağlanmasını sağlayan bakır katalizli azit-alkin siklokatılma (CuAAC) reaksiyonunun keşfi ve geliştirilmesine yönelik katkılarını ve bilimsel vizyonunu GTÜ’lü akademisyen ve öğrencilerle paylaştı.

Programa, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Atici öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, vatandaşlar, protokol ve basın mensupları katıldı.

“Bilim varsa gelecek vardır”

Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Atici konuşmasında, kimyanın insanlığın geleceğini şekillendiren disiplin olduğunu belirterek; "Bilim varsa gelecek vardır; kimyaya yapılan yatırım insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır" şeklinde konuştu.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Arısan, bu buluşmanın üniversitenin temel bilimler ve kimya alanındaki küresel başarısını taçlandıran, "hayat boyu hatırlanacak" özel bir gün olduğunu ifade etti.

“Kimya Her Şeydir”

Prof. Dr. Morten Meldal, “Kimya her şeydir, evrendeki tüm süreçler moleküler mimariyle işlenir. Danimarka’daki çocukluk yıllarımda ailemin çiftliğinde yaptığım deneyler kimyaya olan ilgimi şekillendirdi; yaşamın sınırlı sayıda atomun birleşimiyle oluştuğunu o yıllarda fark ettim. 1990’larda başlayan kariyerim ise 2000’li yıllarda klik kimyasının temel taşlarından biri olan CuAAC reaksiyonuna evrildi. Bu yöntem, Alzheimer ve kanser gibi hastalıklara yönelik araştırmalarda önemli uygulama alanları sunuyor. Klik kimyası, molekülleri adeta lego parçaları gibi birleştirme gücüne sahip; ilaç geliştirmeden malzeme bilimine kadar sınırsız bir potansiyel sunuyor” dedi.

“Kimya erken yaşlardan itibaren görselleştirilerek öğretilmeli”

Gelecek nesillere bilimi sevdirmek için yaratıcılığın önemine dikkat çeken Morten Meldal, “Kimya erken yaşlardan itibaren görselleştirilerek öğretilmeli. Molekülleri Lego parçaları gibi birleştirebildiğimiz ‘Molego’ yaklaşımı bu açıdan çok önemli. Başarı yalnızca teknik bilgiyle sınırlı değil; empati ve güçlü iletişim becerileriyle tamamlanır. Siz gençler, geleceğin bilimsel mükemmeliyetini temsil ediyorsunuz” dedi.

“Gençlere tavsiyem, her zaman doğru olanı yapmalarıdır”

Morten Meldal, katılımcıların sorularını yanıtlayarak “Nobel Ödülü, akademi ile toplum arasında güçlü bir köprü kuruyor ve bilimi daha geniş kitlelerle paylaşma imkânı sağlıyor. Küresel ısınma ve sürdürülebilirlik sorunlarının çözümünde kimya kritik bir rol oynayacak. Gençlere en önemli tavsiyem, her zaman doğru olanı yapmalarıdır” diye konuştu.

GTÜ’de karşılaştığı ortamdan da değinen Meldal, “Çok güzel, çok yeşil ama aynı zamanda çok aktif bir üniversite. Burada bilime yönelik harika bir ruh ve müthiş bir kapasite var. Özellikle öğrencilerin araştırmaya merakını geliştirmek için mükemmel bir altyapı bulunuyor” ifadelerini kullandı.