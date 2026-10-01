Güçlü'den ortak akıl çağrısı

MTSO seçimlerinde iş dünyasının yalnızca komite ve meclis üyelerini değil, sektörlerin önümüzdeki dönemde nasıl temsil edileceğini de belirleyeceğini ifade eden Güçlü, tüm adaylara başarı diledi. Seçim rekabetinin sandıkla sınırlı kalması gerektiğini vurgulayan Güçlü, “3 Ekim’de farklı renklerde ve farklı listelerde yarışabiliriz. Ancak 4 Ekim sabahı yine aynı şehirde üretmeye, yatırım yapmaya ve ticaret yapmaya devam edeceğiz. Birbirimizin müşterisi, tedarikçisi, danışmanı, iş ortağı ve dostu olacağız” dedi.

“İŞ DÜNYASI FOTOĞRAFTAN ÇOK İCRAATI KONUŞMALI”

Seçim dönemlerinde adayların kendilerini tanıtmasının ve destek istemesinin doğal olduğunu belirten Güçlü, asıl değerlendirme ölçütünün ortaya konulan çalışmalar olması gerektiğini söyledi.

Güçlü, “İş dünyası olarak artık kimin daha çok fotoğrafta olduğundan çok ne ürettiğini; kimin daha çok konuştuğundan çok hangi soruna çözüm getirdiğini; hangi çevrede bulunduğundan çok temsil ettiği sektöre ne kattığını konuşmamız gerektiğine inanıyorum. MTSO’nun ihtiyacı sadece görünen değil, yaptığı işler görünen insanlardır” ifadelerini kullandı.

“KARTVİZİTE EKLENECEK BİR UNVAN DEĞİL”

MTSO’da görev almanın ciddi bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Güçlü, adayların öncelikle temsil ettikleri sektörlerle güçlü bağ kurmaları gerektiğini belirtti.

“MTSO, yalnızca kartvizite eklenecek bir unvan veya seçim dönemlerinde hatırlanacak bir yapı olarak görülmemelidir” diyen Güçlü, “Burada görev üstlenmek isteyen herkesin ‘Ben hangi makamı alacağım?’ sorusundan önce ‘Sektörüme ve Mersin’e ne katacağım?’ sorusunu kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Temsil makamlarının mesleki birikim ve güven gerektirdiğini kaydeden Güçlü, sektörlerin sorunlarına hâkim, çözüm üretebilen ve geleceğe ilişkin vizyon ortaya koyabilen isimlerin oda yapılarında sorumluluk üstlenmesinin Mersin’in ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

“KİŞİLERİ DEĞİL, YÖNETİM ANLAYIŞLARINI TARTIŞALIM”

Seçim dönemlerinde kişisel tartışmaların ve karşılıklı suçlamaların projelerin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Güçlü, rekabetin fikirler ve projeler üzerinden yürütülmesi çağrısında bulundu.

Güçlü, “Kişileri değil; yönetim anlayışlarını, projeleri, liyakati, temsil gücünü ve vizyonu tartışalım. Dedikodunun yerine projeyi, gerilimin yerine rekabeti, kişisel tartışmaların yerine sektörlerimizin gerçek sorunlarını koyalım. Mersin iş dünyasının buna ihtiyacı var” dedi.

MTSO’nun Mersin ekonomisi açısından önemli bir temsil kurumu olduğunu vurgulayan Güçlü, oda yönetiminde görev alacak isimlerde mesleki yetkinlik, tecrübe, temsil kabiliyeti ve ortak akılla hareket etme kapasitesinin önem taşıdığını söyledi. Dijital dönüşüm, ihracat, sanayi, teknoloji, nitelikli istihdam ve yeni yatırımların Mersin açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Güçlü, MTSO’nun kentin ekonomik dönüşümünde güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

“3 EKİM’DE RENKLER YARIŞSIN, 4 EKİM’DE MERSİN KAZANSIN”

Seçimin ardından iş dünyasının yeniden ortak hedeflerde buluşması gerektiğini belirten Güçlü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “3 Ekim’de herkes kendi sektörünün geleceği adına vicdanıyla ve özgür iradesiyle tercihini yapacaktır. Sandıktan hangi renk çıkarsa çıksın, seçim o akşam bitmelidir. 4 Ekim sabahı kırgınlıkları değil, Mersin’in önündeki işleri konuşmalıyız. Çünkü makamlar değişir, unvanlar geçer, seçim dönemleri ve fotoğraflar zamanla unutulur. Kalıcı olan; insanın mesleğinde ortaya koyduğu işler, arkasında bıraktığı güven ve şehrine kattığı değerdir. Benim temennim; MTSO’da liyakatin, mesleki birikimin, vizyonun, üretimin ve ortak aklın güçlü olmasıdır. 3 Ekim’de renkler yarışsın, 4 Ekim’de Mersin kazansın. Tüm adaylara başarılar diliyorum.”