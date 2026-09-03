GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi ilk öğrencilerini ağırlıyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), eğitim faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, geleceğin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki insan kaynağını yetiştirmeye hazırlanıyor. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösterecek lise, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak. Hazırlık sınıfıyla başlayacak eğitim modelinde 48 öğrenci öğrenim görecek. Öğrencilerin 12’si farklı şehirlerden Bursa’ya gelerek eğitim hayatını sürdürecek.

“GUHEM’den sınıftan laboratuvara uzanan eğitim”

Fen Lisesi ile GUHEM’in yalnızca bir bilim ve deneyim merkezi olmanın ötesine geçerek nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor. Öğrenciler akademik eğitimin yanı sıra uygulamalı ve proje temelli çalışmalar gerçekleştirecek. GUHEM bünyesindeki interaktif eğitim alanları, laboratuvarlar, havacılık ve uzay simülasyonları ile prototipleme ve üretim atölyeleri öğrencilerin kullanımına sunulacak. Böylece gençlerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve erken yaşta teknoloji geliştirme süreçleriyle tanışmaları amaçlanıyor.

“Türkiye’nin uzay ve havacılık yol haritasına katkı sağlayacaklar”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in kuruluşundaki temel hedeflerden birinin gençlerin uzay ve havacılığa yönelik ilgisini artırmak olduğunu belirterek, fen lisesiyle birlikte bu vizyonun yeni bir aşamaya taşındığını söyledi. Burkay, GUHEM’i hayata geçirirken gençlerin uzay ve havacılık alanındaki merakını güçlendirecek bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ardından gençlerimizin bu alandaki akademik donanımını güçlendirecek bir eğitim sisteminin yine burada oluşmasını arzu ettik. Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bugün çok önemli bir aşamaya geldik. Buradan yetişecek gençlerimizin Türkiye’nin uzay ve havacılık yol haritasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Burs ve konaklama desteği”

Fen Lisesi’nde Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için burs ve konaklama imkânları da sağlanacak. Burkay, ilk yıl 48 öğrencinin GUHEM çatısı altında eğitim alacağını belirterek, yabancı dil eğitiminin de modelin önemli unsurlarından biri olacağını kaydetti. Burkay, “Bizim inancımız şu; insanın kendine inanması, ülkesine güvenmesi lazım. Rüzgar Toprak gibi gençlerimiz ülkemizin kalkınması ve teknolojik bağımsızlığı için çalışacak nesiller olacak” diye konuştu.

“Bir hayalden ilk öğrenciye”

GUHEM Fen Lisesi’nin ilk öğrencilerinden Rüzgar Toprak Arslan’ın hikâyesi ise merkezin eğitim vizyonunun somut bir örneğini oluşturuyor. Arslan, 2021 yılında GUHEM’in düzenlediği yaz kampına katıldığında “Keşke burası bir okul olsa” diyerek bir hayal kurdu. LGS’de Türkiye genelinde ilk 1000 içerisinde yer alan Arslan, ilk tercihi olan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi’ne yerleşerek yıllar önce hayalini kurduğu merkeze bu kez öğrenci olarak döndü. Burkay, Arslan’ın hikâyesinin GUHEM’in kuruluş vizyonuyla örtüştüğünü belirterek, “Yıllar önce ortaya koyduğumuz vizyonun gençlerimizin hayatına dokunan somut bir sonuca dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın teknoloji ekosistemine insan kaynağı”

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi ile Bursa’nın sanayi ve teknoloji altyapısının eğitim ayağının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Uygulamalı eğitim, laboratuvar çalışmaları ve proje geliştirme süreçleriyle öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, teknoloji üretme ve problem çözme becerilerine odaklanması planlanıyor. Modelin uzun vadede Bursa’nın havacılık, savunma ve uzay teknolojileri alanındaki üretim ve Ar-Ge kapasitesine nitelikli insan kaynağı kazandırması bekleniyor. Böylece GUHEM, gençlerin uzay ve havacılığa yönelik meraklarını destekleyen bir merkezden, bu alanlarda çalışacak yeni nesil yeteneklerin yetiştirildiği bir eğitim üssüne dönüşecek.