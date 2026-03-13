GÜİD’den Bakanlığın gübre piyasasına yönelik hızlı adımlarına tam destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Yönetimi, son dönemde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan lojistik krizlerin küresel gübre fiyatları üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti. Dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün (BÜGEM) Türk çiftçisini korumak için hızlı ve proaktif adımlar attığını duyurdu.

Bakanlığın aldığı önlemler arasında üre gübresinde yüzde 6,5’lik gümrük vergisinin sıfırlanması, yurt içi üretim ürünlerinin ihracatının kısıtlanarak millileştirilmesi ve piyasa dengesini sağlamak için yüzde 33’lük Amonyum Nitrat gübresinin 30 Mayıs 2026’ya kadar geçici olarak satışa açılması yer alıyor.

GÜİD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Uzunoğlu, “Tarım üretiminin kesintisiz devam etmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması ve üreticimizin artan maliyetler karşısında korunması için Bakanlığın çözüm odaklı ve hızlı iradesini güçlü şekilde destekliyoruz. Sahada alınan kararların etkin uygulanması için tüm paydaşlarımızla yanındayız” ifadelerini kullandı.