Güler "22 milyon TL başlangıçla 2 milyar TL’lik proje gerçekleştirdik"

Eskişehir Ticaret Odası’nın üyelerine daha iyi koşullarda hizmet vermesi amacıyla faaliyete sunduğu yeni binasında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kasım ayı olağan meclis toplantısının açılışında konuşan ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Eskişehir Ticaret Odası’nın bir hayali daha gerçeğe dönüştürdüğünü belirterek, yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni hizmet binasının Eskişehir Ticaret Odası’na güç katacağının altını çizen Ara, odanın hizmet kalitesinin de artacağını sözlerine ekledi. Toplantıda konuşan ETO Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in büyük bir vizyon ortaya koyarak, oda tarihinin en büyük projelerinin öncülüğünü üstlendiğini belirterek, odanın geleceğine değer katması dolayısıyla ETO Başkanı Güler’e teşekkür etti.

Gelecek 50 yıla imza atacak proje

Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, yeni hizmet binasını gerçeğe dönüştürmekten ve odanın gelecek 50 yılına imza atacak hizmet binasını üyelerin hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. ETO’nun Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve yeni hizmet binası projesine oda kasasında olan 22 milyon TL ile başlandığını hatırlatan Güler, 22 milyon TL ile başlanan projenin bugün hayata geçirilme bedelinin 2 milyar TL’yi geçtiğini kaydetti. Eskişehir Ticaret Odası’nın bütçesiyle imkansız denilen projeleri başardığını belirten Güler, Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi ve Yeni Hizmet Binası projelerinin başlatılması için destek verenlerin odanın geleceğine damga vurduğunu kaydetti.

Türkiye’de birkaç oda ETO’nun imkanlarına sahip

Eskişehir Ticaret Odası’nın müzesi, kongre merkezi, fuar merkezi ve son olarak da yeni hizmet binasıyla Türkiye’de çok az odaya nasip olan imkanlara sahip olduğunu belirten Güler, ETO’nun artık yeni projelere odaklanacağının altını çizdi. Geçmişte Eskişehir Fuar Kongre Merkezi projesinin verimsiz olacağı eleştirilerine maruz kaldıklarını ancak fizibilite raporları doğrultusunda ve vizyoner bakış acısıyla hareket ederek, bu eleştirileri boşa çıkardıklarını kaydeden Güler, bugün artık Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde 400 binden fazla kişinin fuarlar, kongreler, iş toplantıları ve kültür sanat etkinlikleriyle konuk edildiğini dile getirdi.

Güçlü mali kaynaklarımızla yeni projelere odaklanacağız

Eskişehir Ticaret Odası’nın bugüne dek üye aidatlarıyla hizmet verdiğini hatırlatan Güler, yeni hizmet binasında ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde yer alan alanların, eski binanın kiralanmasıyla ETO’nun artık sadece aidat gelirleriyle değil kendi kaynaklarıyla da hizmet üreten bir oda olacağını ve mali gücünün artacağını söyledi. Güler, ETO’nun mali kaynaklarının artmasıyla yeni projelere odaklanabileceğinin altını çizdi.

ETO’nun 2030 vizyonunu hayata geçireceğiz

Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının üyelere ayrıcalıklı hissettireceğini belirten Güler, odada bulunan toplantı salonlarını tüm üyelerin toplantı amacıyla ücretsiz olarak kullanabileceğini, toplantılardaki ikramların odadan karşılanacağını kaydetti. ETO üyelerinin yeni binada işlem yaparken elektrikli araçlarını şarj edebileceğini ve en iyi koşullarda hizmet alacağını kaydeden Güler, yeni binanın Eskişehir Ticaret Odası’nın 2030 vizyonuna ulaşmada güç katacağını kaydetti.

Yeni hizmet binası ETO’nun geleceğine güç katacak

Eskişehir Ticaret Odası’nın artık pasaj arasında hizmet veren oda vasfından çıktığını ve gelecek 50 yılda da verimli bir şekilde hizmet verebilecek yeni binasında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Güler, yeni hizmet binasının arsasının alımında pay sahibi olan ETO Eski Başkanı Cemalettin Sarar’a ve binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Güler, Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasında daha nice başarılara imza atacağının, şehir ekonomisine ve üyelerinin büyümesine destek olacağının altını çizdi.