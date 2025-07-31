Güler “Bazı sektörler çalışandan az vergi ödüyor”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Metin Güler, vergi adaletsizliğine dikkat çekti. Bazı sektörlerin iş dünyasına kıyasla çok daha az vergi yükü taşıdığını belirten Güler, “Bizim çalışanlarımız kadar vergi ödemeyen sektörler var. Ama gün boyu esnafın kasasında oturuluyor. Bu adil değil” ifadelerini kullandı. Vergi politikalarında adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Güler, bazı sektörlerin kamuoyunda vergi kaçağıyla anılmasına rağmen, bu alanlara yeterince denetim yapılmadığını dile getirerek, "Esnaf, tüccar, sanayici olarak bizler vergi kaçıramayız. Alışımız, satışımız faturalı. POS cihazı kullanıyoruz. Her şey kayıt altında. Ama saymak istemediğim bazı sektörler var ki, bu sektörlerde çalışanlar bizim işletmelerdeki personelden daha az vergi ödüyor” dedi. Vergi denetimlerinin adil yapılması gerektiğini kaydeden Güler, “Yapılacak kontrollerde doğru sektörlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Ama bazıları kürek bile çekmeden yol alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“En büyük sorun: Finans, personel, kira”

İş dünyasının artan maliyet baskıları altında olduğunu vurgulayan Güler, en büyük sıkıntının finansmana erişim, personel giderleri ve kira maliyetleri olduğunu söyledi. Güler, “Şu anda organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, çalışanına zam yapacak durumda değil. Türkiye’nin ilk 500 firması arasında olan sanayi kuruluşlarının bile büyüme oranı yüzde 6. Böyle bir tabloda kimsenin para kazanma şansı yok” açıklamasında bulundu. ETO üyelerinin finansmana erişimde yaşadığı zorluklara da değinen Güler, nefes kredilerinin yanlış planlandığına dikkat çekerek, “Nefes kredisi, gerçekten ihtiyacı olana verilmesi gereken bir imkân. Ama şu anda sistem bankaların inisiyatifine kalmış durumda. Daha uzun vadeli ve daha uygun şartlarda bu kredilere erişim sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Faiz indirimi geç kalmış bir karar”

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirimi değerlendiren Güler, kararın geciktiğini belirterek, “Son karar ile politika faizi 46’dan 43’e indi. Ama bana göre bu adım biraz geç atıldı. Şu ana kadar 35 seviyelerinde olmalıydı. Elbette bu bir strateji. Ama biz iş dünyası olarak daha uygun şartlarda kredi kullanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında kent içi ulaşım planlamasına da değinen Metin Güler, Eskişehir’de her gün yaklaşık 150 bin kişinin doğu-batı yönlü bir göç trafiği yaşadığını ifade ederek, “Organize sanayi bölgesi, şehir hastanesi, fuar merkezi, KOBİ OSB ve sanayi siteleri aynı bölgede toplanmış durumda. Bu nedenle sabah batıdan doğuya, akşam ise doğudan batıya büyük bir insan hareketi yaşanıyor. Bunu bir türlü planlayamadık”dedi. Ulaşım sorununa çözüm için özellikle kuzey çevre yolu ve yan yolların ivedilikle ele alınması gerektiğini belirten Güler, “Zaman artık en kıymetli şey. Şehrimizin bu sorunu çözmesi için çok mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.