Güler "Eskişehir markalarının dünyaya açılmasına destek vermeye devam edeceğiz"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Metin Güler, dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ve Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı’nı ziyaret etti. Fuar ziyaretinde ETO Başkanı Metin Güler’e, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ateş de eşlik etti. ETO Başkanı Metin Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ateş, fuarda stant açan Eskişehir firmalarını ziyaret etti. Fuar hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, fuarın dünyanın en prestijli tüketici elektroniği, yapay zeka ve inovasyon fuarlarından biri olduğunu belirterek, fuara Eskişehir firmalarından da katılım sağlamasından gurur duyduklarını belirtti.

Markalarımızın dünyaya açılması şehir ekonomisine güç katıyor

Fuarda Tayvan, Almanya, İsveç, İspanya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Çin, Hong Kong, Singapur, Türkiye, Polonya, Kanada, Avusturya, Fransa, İrlanda, Çek Cumhuriyeti’nden küresel firmaların yer aldığını belirten Güler, Eskişehir firmaların da fuarda yer alarak ürünlerini dünyaya tanıttığını söyledi. Eskişehir markalarının dünya çapında firmalarla aynı çatı altında ürünlerini sergilemesinin ve rekabet etmesinin önemine değinen ETO Başkanı Metin Güler, şehrin yenilikçi ve güçlü markalarının yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmasının Eskişehir’in ihracatını ve istihdamını olumlu olarak etkileyeceğini ifade etti. Eskişehir ticaret ve sanayisinin yeni başarılara imza atmaya devam ettiğini belirten Güler, Eskişehir markalarının dünyaya açılmasına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Şartlar zor olsa da Eskişehir firmalarının çalışmayı ve üretmeyi sürdürdüğünü belirten Güler, KOBİ’lerin büyümek için tüm fırsatları değerlendirdiğini dile getirdi.